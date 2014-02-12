В Винницкой области найдены останки погибших во время войны солдат

В Винницкой области на расстоянии 300 метров от перекрестка дороги Ладыжин-Гайсин в направлении дачного общества «Швейцария», в лесополосе возле дороги при обследовании территории с найденными гранатами, пиротехники обнаружили останки погибших солдат времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Винницкой области.

По сообщению, похожие на гранаты предметы были найдены 10 февраля работниками Гайсинского линейного отделения магистральных газопроводов. Тогда спасатели на месте происшествия установили, что опасными находками являются две гранаты РГД-33 времен Второй мировой войны. Место выявления боеприпасов было ограждено и взято работниками милиции под охрану.

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При обследовании места выявления взрывоопасных предметов группой пиротехников УГСЧС были дополнительно обнаружены еще четыре гранаты РГД-33 и заряды.

Также, на глубине около одного метра были найдены человеческие скелеты: 3 черепа и кости. Кроме того, в останках была найдена именная капсула советского солдата и остатки сапог. Вероятнее всего, что все останки принадлежат советским воинам.