В Крыму застрелили владельца строительной фирмы
10:35, 07 февраля 2014Общество
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Под Алуштой застрелили 50-летнего директора одной из частных строительных фирм. Как рассказали в Крымском главке МВД, одним из основных мотивов рассматривается коммерческая деятельность погибшего.
В Крыму застрелен бизнесмен
«Тело мужчины нашли вчера вечером возле одного из магазинов в селе Кипарисное. Рядом с телом обнаружили гильзы и патроны калибра 9 мм», - отметили в милиции Крыма.
Как пишет "Сегодня", погибший вместе со своим знакомым подъехал на автомобиле к магазину для того, чтобы совершить покупки. При выходе из торгового заведения к ним подбежал неизвестный человек, одетый в куртку с накинутым на лицо капюшоном и с расстояния около полутора метров совершил несколько выстрелов.
Предприниматель погиб в результате полученных им пулевых ранений в область сердца. У мужчины осталось четверо несовершеннолетних детей.
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