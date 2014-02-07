В Крыму застрелили владельца строительной фирмы

«Тело мужчины нашли вчера вечером возле одного из магазинов в селе Кипарисное. Рядом с телом обнаружили гильзы и патроны калибра 9 мм», - отметили в милиции Крыма.

Как пишет "Сегодня", погибший вместе со своим знакомым подъехал на автомобиле к магазину для того, чтобы совершить покупки. При выходе из торгового заведения к ним подбежал неизвестный человек, одетый в куртку с накинутым на лицо капюшоном и с расстояния около полутора метров совершил несколько выстрелов.

Предприниматель погиб в результате полученных им пулевых ранений в область сердца. У мужчины осталось четверо несовершеннолетних детей.