Рада вернула "письма счастья" для украинских водителей

За такое решение проголосовали 235 народных депутатов. Парламентское большинство голосовало за данный законопроект поднятием рук. Согласно документу, в случае фото- и/или видеофиксации правонарушений гаишник на основании данных автоматизированной информационной системы устанавливает личность человека, на которого зарегистрирован транспорт, сообщает ТСН.

Лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, в течение десяти дней со дня получения постановления должно оплатить штраф или обжаловать постановление в суде и доказать, что транспортное средство или его номерной знак выбыл из его владения в результате противоправных действий других лиц, или в момент совершения правонарушения за рулем было другое лицо", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Если авто зарегистрировано за предприятием, то руководителю такого предприятия или учреждения направляется запрос о предоставлении информации, и он в течение пяти дней со дня получения запроса должен предоставить информацию о личности, которая руководила транспортом. Затем правонарушителю направляется постановление о наложении административного взыскания, и это лицо вправе уплатить штраф или обжаловать указанное постановление.

За непредоставление руководителем указанной информации вводится административная ответственность. В случае привлечения нарушителя к ответственности применяется минимальный размер штрафа, предусмотренный соответствующей статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если водитель платит указанный штраф в течение пяти дней со дня получения постановления, минимальный размер уменьшается вдвое.