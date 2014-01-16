Академия Наук договорилась с Кабмином об увеличении финансирования

Также в Кабмине пообещали пересмотреть финансирование Академии в сторону увеличения на этот год, в связи с чем запланированная акция протеста под зданиями Кабинета министров и Верховной Рады отменена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом возле “Украинского дома” в центре Киева, где собрались работники НАН Украины, заявил глава профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков.

“Из двух наших требований одно требование уже выполнено Кабинетом министров. Это произошло буквально накануне нашего собрания. Это временная роспись до принятия бюджета на первый квартал, согласно которой финансирование возвращено к уровню прошлого года (аналогичного периода 2013 года - УНИАН). А ранее в этом году оно было уменьшено на 25%”, - сказал Широков в комментарии УНИАН. Он добавил, что правительство пообещало рассмотреть второе, более важное требование - увеличить бюджет НАН Украины в этом году.

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“У нас есть договоренность с руководством Кабинета министров встречаться и работать по вопросам бюджета с профсоюзом, нашей рабочей комиссией. И как нам сказали, да мы и сами понимаем, бюджет будет в этом году будет еще не раз пересматриваться. Поэтому наши интересы могут быть учтены”, - отметил Широков.

При этом работники НАН Украины, которые собрались в центре Киева для пикетирования зданий Кабинета министров и Верховной Рады, возмущены отменой акции протеста.

“Мы сейчас опять разойдемся, и будет точно так же, как в прошлом году, когда обещали-обещали (увеличить объем финансирования - УНИАН) - а так ничего и не сделали. Я вообще не понимаю, почему пикет отменен, что мешает нам отстаивать свою позицию хотя бы здесь, недалеко от Майдана и правительства”, - заявила сотрудник НАН Украины Лилия.

При этом глава профсоюзов пытался успокоить сотрудников учреждения, объяснив, что одно требование Академии наук уже выполнено, и до принятия бюджета пикетировать здания в правительственном городке смысла нет. Кроме того, Широков напомнил собравшимся, что проход к зданию Кабмина перекрыт, что усложняет проведение акции.

Глава профсоюза также запретил участникам акции доставать плакаты с лозунгами, которые они подготовили для пикетирования.

“Если бы это было отменено, нам сообщили, то люди бы не приходили. Мы подготовили плакат с измененным лозунгом Партии регионов “От стабильности до благосостояния олигархов”. Но нам запретили его раскрывать”, - заявила участница акции, которая отказалась называть свое имя.

При этом Широков в своем выступлении заверил, что если бюджет учреждения не будет увеличен, профсоюз НАН Украины снова соберет сотрудников Академии на акцию протеста.

“Мы выходим на акции протеста уже 20 лет. Даже сотрудники милиции шутят: “А, опять академики пришли, снова денег просите?” Так вот, мы будем требовать увеличения бюджета до последнего”, - сказал Широков.

Представители НАН Украины начали собираться под зданием “Украинского дома” с 9.00. На отмененную акцию протеста пришло около 400 работников НАН Украины, которые в 9.30 разошлись после призыва Широкова “На работу!”. При этом глава профсоюзов заявил, что в случае проведения акции после принятия бюджета под зданием Кабмина соберется минимум 2 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2013 года НАН Украины заявила, что финансирование учреждения в 2014 году недостаточное, в связи с чем научные сотрудники намерены просить правительство пересмотреть и увеличить суммы, заложенные в госбюджете, необходимые на минимальные научные потребности академии.

По данным НАН Украины, в проекте бюджета на 2014 год заложено финансирование Академии на уровне 2013 года - 2,6 млрд грн. При этом НАН заявляет, что учреждению не хватает 503,5 млн грн, из которых 350 млн грн пойдут на выплату заработной платы.

Кроме того, Академия сообщила, что из-за недостаточного государственного финансирования вынуждена сокращать количество работников, устанавливать неполную рабочую неделю, а также просить сотрудников идти в неоплачиваемые отпуска.