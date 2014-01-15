СМИ: В Украине может существенно подорожать такси

Согласно документу, таксисты должны будут получить специальные лицензии, оборудовать свои машины счетчиками, иметь в авто книги жалоб, и соответственно проводить ТО машины и в обязательном порядке проверять свое здоровье, говорится в материале ТСН.

Кроме этого, в некоторых городах планируется предоставить таксистам специальные автостоянки. Например, в Киеве планируется оборудовать под такси около 300 автостоянок. По данным КГГА, они будут расположены возле больниц, торговых центров, на площадях и т.п..

Причиной реформы является отсутствие гарантий качества и безопасности в услугах перевозчиков, которые сейчас работают на рынке.

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По данным пресс-службы Мининфраструктуры, в Украине нелегально работают около 70% перевозчиков. "Реальных служб такси, у которых свой ​​собственный автопарк, от силы 20% на всю Украину. Остальные перевозчики работают через так называемые диспетчерские. Запрос о клиенте сбрасывается через диспетчера на сервер, оттуда его может принять любой частный автовладелец и забрать клиента", - рассказывают в профсоюзе таксистов.

Такая система является потенциально опасной и для перевозчиков, и для пассажиров.

Однако пока не всем перевозчикам нравится идея реформы в нынешнем виде.

"Будет введен новый контроль, но в нашей стране часто контроль равна слову "взятка", - говорит Юрий Бобко, таксист со стажем. Увеличит стоимость перевозки и приобретение лицензии и счетчика .

"Счетчик стоит 3-5 тысяч гривен. Таксист в Киеве получает 4,5-5,5 тысяч. Это его месячная зарплата, естественно, он выкладывать из своего кармана такую ​​сумму не захочет, переведет ее на плечи потребителя", - уверен Тарас Симоненко, таксист.

В среднем, по подсчетам перевозчиков, после реформы стоимость перевозки увеличится примерно на 20-25%. Для сравнения сейчас "минималка" колеблется в пределах 30 гривен. В случае реформы она будет обходиться в 38-45 гривен.

"А если сюда приплюсовать еще и стоимость стоянки, - ведь я сомневаюсь, что те стоянки, которые обещает нам власть, будут бесплатными, - то поездка на такси вообще выйдет золотой", - прогнозирует Юрий Бобко . "Однако тогда будут фиксированные суммы. И некоторые таксисты не будут бить тариф "новогодний" по праздникам, или вдвое поднимать цены в сильный дождь, или как в прошлом году, в снегопады", - отмечает Борис М., владелец службы такси.