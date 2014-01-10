В Славянске воры обесточили детскую больницу, тубдиспансер и школу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО ДТЭК «Донецкоблэнерго», воры похитили из 4-х трансформаторных подстанций 62 низковольтных предохранителя, что привело к массовому обесточиванию потребителей города. Также без электроснабжения были жители пятиэтажных домов по улице Октябрьской революции, частного сектора по улицам Полярная, Свердлова, Володарская, Каховская.

Отключение произошло ночью 10 января, но, благодаря оперативным действиям персонала Славянского РЭС ДТЭК «Донецкоблэнерго», под утро уже все потребители были подключены к электроснабжению.

В ДТЭК «Донецкоблэнерго» обратились к жителям с просьбой «помочь в поимке злоумышленников» и сообщать об известных фактах хищений электрооборудования и трансформаторного масла по бесплатному телефону доверия компании.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

Основной продукцией ДТЭК является электроэнергия. В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.