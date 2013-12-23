«Океан Эльзы» выступит 24 декабря в московском аэропорту Шереметьево - СМИ

Сообщается, что концерт «Океана Эльзы» начнется в 16.00 и продлится около часа, сообщает Газета.ru.

Впоследствии концерт будет показан в эфире телеканала «Дождь», 31 декабря и в новогодние праздники.

Прошедший на киевском Майдане Незалежности 14 декабря концерт группы собрал более 200 тыс. человек.