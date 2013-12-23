«Океан Эльзы» выступит 24 декабря в московском аэропорту Шереметьево - СМИ
23:46, 23 декабря 2013Общество
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Группа «Океан Эльзы» выступит 24 декабря в зале вылета терминала D аэропорта Шереметьево
«Океан Эльзы» выступит 24 декабря в московском аэропорту Шереметьево
Сообщается, что концерт «Океана Эльзы» начнется в 16.00 и продлится около часа, сообщает Газета.ru.
Впоследствии концерт будет показан в эфире телеканала «Дождь», 31 декабря и в новогодние праздники.
Прошедший на киевском Майдане Незалежности 14 декабря концерт группы собрал более 200 тыс. человек.
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