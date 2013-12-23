Женщина с детьми отравились угарным газом во львовской гостинице

11:31, 23 декабря 2013
Общество
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Во Львове в гостинице угарным газом отравились двое детей и молодая женщина

Скорая помощь

В гостинице "Парк авеню” во Львове во время пожара пострадали двое детей и женщина.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пожар возник вчера в 20.04.

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В одном из номеров загорелся матрас. Отравились продуктами горения и были госпитализированы 24-летняя женщина и двое детей - 2011 и 2013 годов рождения.

Обстоятельства происшествия расследуются.

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