Женщина с детьми отравились угарным газом во львовской гостинице
11:31, 23 декабря 2013Общество
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Во Львове в гостинице угарным газом отравились двое детей и молодая женщина
Молодая женщина с детьми отравились угарным газом
В гостинице "Парк авеню” во Львове во время пожара пострадали двое детей и женщина.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пожар возник вчера в 20.04.
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В одном из номеров загорелся матрас. Отравились продуктами горения и были госпитализированы 24-летняя женщина и двое детей - 2011 и 2013 годов рождения.
Обстоятельства происшествия расследуются.
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