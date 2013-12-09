Станция Театральная в Киеве возобновила работу

После поступления сообщения о заминировании трех центральных станций столичного метро милиция не обнаружила взрывчатки на станции метро “Театральная”, и сейчас она открыта для пассажиров.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на двух других станциях - “Майдан Незалежности” и “Крещатик” - продолжаются поиски взрывоопасных предметов, которые, по сообщению анонима, могут там быть.

В то же время милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.