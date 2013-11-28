Тимошенко в 2010 году обещала повысить цены на газ для населения - Сикорский

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Помню, как живу, разговор премьера (Польши Дональда) Туска с главой украинского правительства Тимошенко в очень похожей ситуации. Я тогда вмешался: а, может быть, вы бы выполнили условия МВФ о предоставлении кредита и подняли цены на энергоносители, что должно было бы сделать украинскую экономику более конкурентоспособной?", - рассказал он, комментируя нынешние переговоры украинской власти с Международным валютным фондом.

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По словам Сикорского, он предоставил Тимошенко расчеты, которые свидетельствовали о том, что доведение эффективности использования энергоносителей в Украине до уровня Чехии позволило обойтись вообще без импорта газа из России.

"Тимошенко ответила: да, начну поднимать цены, если выигрываю выборы", - сказал он.

Как заметил Сикорский, Президент Украины Виктор Янукович также не хочет повышать цены на газ накануне выборов главы государства 2015 года, и в результате Украина не получит до тех пор кредита МВФ.

«Условия должны быть для всех одинаковыми. Несмотря на то, что мы благосклонны к украинцам, не считаю хорошей идеей уничтожение западных институтов ради того, чтобы подстроиться под чей-то избирательный календарь», - подчеркнул Cикорский.

Он сообщил, что, по его данным, МВФ сейчас требует от Украины повышения цен на газ в перспективе на 5 лет при льготных условиях для наиболее уязвимых групп населения. "Но условие помощи простое: украинская власть должна сделать то, что мы сделали в 90-е годы - проводить реформы", - сказал Сикорский.