В НАБУ рассказали о причинах резкого прироста доходов банковской системы

Увеличение финансового результата обусловлено ростом эффективности основной деятельности банков.

Такое мнение высказала заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Ефремова.

По ее словам, в октябре общий доход банковской системы Украины составил -14 815 млн.грн, тогда как в целом за 10 мес. общие доходы составили 135 735 млн. грн.

Ефремова констатирует, что чистый процентный доход за октябрь превысил чистый процентный доход сентября на 477 млн. грн. (или на 12%) и составил 4 407 млн. грн, в то время как общие расходы по сравнению с сентябрем сократились на 409 млн. грн.

«Таким образом, банки демонстрируют способность генерировать капитал за счет текущей деятельности, чему способствует сохранение стабильности на валютном рынке, а также активное развитие продуктового ряда. В частности, по ее словам, все больше учреждений развивают программы потребительского кредитования», - добавляет она.

Заместитель исполнительного директора НАБУ отмечает, что влияние на финансовый результат банковской системы Украины административных расходов и затрат на формирование резервов по активным операциям оставалось умеренным.

В октябре административные затраты/доходы равняются 24,3% (в сентябре – 24,2%), резервы/доходы - 13,5% (в сентябре 12,5%).

Напомним, что украинские банки в октябре 2013 года вернулись к прибыли, которая составила 366 млн грн, после убытков 770 млн грн в сентябре.