Болельщик киевского "Динамо" получил мяч с автографами игроков команды от Приватбанка

По условиям акции, участником становился любой болельщик, который приобрел через терминал самообслуживания ПриватБанка или Интернет-банк Приват24 электронный билет на ближайшую домашнюю игру в Премьер-лиге. Акиця проводилась в трех городах Украины - Киеве, Донецке и Днепропетровске - на матчах с участием "Динамо", "Днепра" и "Шахтера".

Победителем акции в Киеве стал Сергей Атаманчук.

Счастливчик отметил, что давно болеет за "Динамо" и очень рад, что кроме эмоций от игры получил еще и такой ценный для любого фаната подарок.

В свою очередь, руководитель киевского представительства Приватбанка Сергей Волков отметил: "Приз выиграл настоящий болельщик, который пришел далеко не на самый рейтинговый матч - против "Говерлы". На этом матче было менее 18 тысяч зрителей. Тем не менее, для Сергея оказалось не важно, кто соперник. Важно, что играла его любимая команда".

Напомним, с начала сезона ПриватБанк открыл продажу билетов на домашние матчи ведущих украинских клубов ФК «Шахтер», ФК «Динамо» и ФК «Днепр» через сеть терминалов самообслуживания и online. Чтобы приобрести билет на матч он-лайн через Интернет-банк Приват24 нужно выбрать меню «Билеты», необходимый матч, сектор и место на стадионе. После оплаты с карты нужно распечатать билет из «Архива» футбольных билетов, сложить его по пунктиру и сканировать на турникете стадиона.

Для покупки билета через терминал достаточно нажать на экране меню «Билеты», выбрать название команды и дату проведения матча, забронировать удобный сектор и место на стадионе. Затем остается оплатить билет наличными или банковской картой. На распечатанном билете указан уникальный штрихкод, который невозможно подделать, а также информация о матче и правилах поведения на стадионе.