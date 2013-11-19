В Украине в пять раз больше пыток, чем официально сообщается - Amnesty International

В Украине замалчивается 80% фактов истязаний и жестокого обращения правоохранителей с гражданами.

Об этом исследователь Amnesty International в Украине Хеза Макгил заявила во время пресс-конференции УНИАН.

Эксперт привела данные МВД Украины о том, что за последние 8 месяцев в органы внутренних дел поступило 987 жалоб об истязании со стороны правоохранителей , однако, по ее словам, эти показатели не отражают реальное положение дел относительно пыток в милиции, поскольку “80% случаев истязаний и фактов жестокого обращения со стороны правоохранителей замалчиваются”, потому что жертвы не верят в то, что эти милиционеры будут наказаны.

Также Макгил отметила, что политическая важность дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко не должна отвлекать от проблемы истязаний граждан правоохранителями .

“ЕС сосредоточил свое внимание на деле Юлии Тимошенко, ее дело действительно подчеркивает отсутствие справедливого суда в Украине, но политическая важность этого дела не должна затенять системные проблемы, а именно то, что тысячи украинцев ежегодно подвергаются пыткам со стороны милиции”, - отметила исследователь.

Вместе с тем эксперт прибавила, что в течение прошлого года в Украине был достигнут прогресс в предотвращении пыток в правоохранительных органах.

«Вот уже год, как в Украине действует новый Уголовный процессуальный кодекс, и новый законопроект о прокуратуре предусматривает радикальные изменения в этом органе, унаследованном от Советского Союза. Новый кодекс улучшает правовые гарантии для задержанных, например, предоставляет доступ к правовой, медицинской помощи, а также четко определяет то, что досудебное задержание может быть использовано лишь в исключительных случаях», - сказала Макгил.

В свою очередь директор Представительства Amnesty International в Украине Татьяна Мазур заметила, что украинская власть до сих пор не создала Государственное бюро расследований.

“Уголовный процессуальный кодекс предусматривает создание Государственного бюро расследований для расследования преступлений, совершенных судьями, сотрудниками правоохранительных органов и высокопоставленными должностными лицами. Бюро должно быть создано в течение 5 лет с момента введения в действие Кодекса. Создание такого Бюро потенциально может повысить эффективность расследования заявлений об истязаниях, ликвидировать конфликт интересов, присущий роли прокуратуры. Однако никакого прогресса на пути к созданию Бюро до сих пор нет, а жертвы злоупотреблений со стороны милиции не могут позволить ждать еще 5 лет”, - сказала Мазур.

Председатель Департамента по вопросам внешней политики ЕС, Amnesty International Девид Николс отметил, что, “независимо от того, будет ли подписано Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, или нет, ЕС неоднократно подчеркивал, что будет подымать вопрос нарушения прав человека в тех странах, с которым он поддерживает контакты, и будет требовать дальнейшего реформирования системы, которая бы обеспечивала защиту прав человека”.

Также он прибавил, что “буквально было заявлено, что ЕС сделает вопрос прав человека центральным в своих взаимоотношениях со всеми остальными государствами. Решительность ЕС лежит в основе его внешней политики и политики ЕС относительно его соседей, в которой исповедуется принцип: чем теснее интеграция, тем больше уважения должно уделяться защите прав человека. Таким образом сами переговоры о заключении Соглашения об ассоциации являются дополнительным и благоприятным случаем для того, чтобы можно было этот вопрос постоянно подымать и его подчеркивать. Для нас было очень важно, чтобы в повестку дня ассоциации включалось требование механизма независимого расследования дел по фактам нарушений прав человека в правоохранительных органах.

В то же время он выразил беспокойство по поводу того, что “это требование и системные проблемы, существующие в связи с применением истязаний и жестоким обращением, не были на политическом уровне поддержаны, как приоритет действий ЕС, и не были поддержаны на высшем уровне”.