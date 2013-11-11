За полгода зафиксированы 2 тысячи случаев насилия со стороны правоохранителей – ГПУ

Почти 2 тыс. уголовных производств начато на протяжении первого полугодия 2013 года по фактам жестокого обращения со стороны работников органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные Генеральной прокуратуры были обнародованы сегодня во время презентации материалов международного круглого стола: "Право силы или сила права? Проблема насилия со стороны правоохранительных органов относительно участников мирных собраний и лиц, находящихся под юрисдикцией ОВД".

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Так, за первое полугодие 2013 года было начато 1 тыс. 923 уголовных производств, связанных с пытками и жестоким обращением со стороны работников органов внутренних дел. Из них 3 - по фактам истязаний (Пыток) (статья 127), 124 - по фактам злоупотребления властью (статья 364), 1663 - за превышение власти (статья 365), 64 - за принуждение давать показания (статья 367), говорится в данных Генпрокуратуры.

В то же время участники круглого стола, опираясь на перечень приведенного разделения нарушенных производств, констатировали, что органы прокуратуры продолжают квалифицировать большинство фактов жестокого обращения по таким статьям, как превышение власти, злоупотребление властью и принуждение давать показания, при этом старательно избегают статей относительно истязаний (пыток). По убеждению участников мероприятия, такая порочная практика лишь искажает статистические показатели и скрывает реальный масштаб проблемы пыток, однако не способствует уголовному преследованию насилия со стороны правоохранителей.

По результатам мониторинга правозащитных организаций, в Украине на протяжении 2011-2013 годов количество летальных случаев, которые произошли с гражданами Украины во время их пребывания под юрисдикцией ОВД, составляет 66. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Киевской области - 11 случаев, в Харьковской и Одесской - по 6 случаев и в Запорожской области - 5 случаев. Количество случаев насилия со стороны правоохранителей за последние два года составляло 345. Больше всего - в Донецкой области - 43 случая, в Крыму - 33 случая, в Киевской и Днепропетровской - по 28 случаев, в Харьковской - 22 случая, Одесской - 20.

В то же время, по результатам официальных расследований, проведенных органами прокуратуры и МВД Украины, количество правоохранителей, привлеченных к ответственности в 2010 году, составляли 353 работника, в 2011-м - 456, в 2012-м - 498.

Размер убытков, вызванных преступными действиями ОВД и установленных в судебном порядке, в среднем равняется 1 млн 656 тыс. грн ежегодно, отмечают правозащитники.