Луганчане возвращаются в пострадавший от взрыва газа дом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом 12 ноября в ходе очередной встречи городской власти с пострадавшими жителями сообщил первый заместитель Луганского городского председателя Манолис Пилавов.

По его словам, в левой части секции дома, которая располагается противоположно эпицентру взрыва, коммуникативные сети восстановлены и поочередно заселяются жильцы. Кроме того, сотрудники газового хозяйства проведут проверку и инвентаризацию оборудования, чтобы была возможность подачи газа.

На следующей неделе в центральной части секции заменят электрический кабель и другие инженерные сети для подачи теплоносителя по стоякам. Также он сообщил, что уже на следующей неделе на подъезде и этажах дома будет вывешиваться график работ, где будут указаны виды выполнения работ, а также очередность заселения в квартиры.

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В ходе встречи начальник управления по вопросам строительства Луганского городского совета Юрий Зензер детально рассказал, какие работы уже выполнены и какие мероприятия будет проведены с конструктивом здания в ближайшее время. «На данный момент на 80% выполнены работы по усилению основного конструктива здания, устанавливаются распорки, укрепляются стены. После завершения работ по усилению рабочие начнут производить стяжку дома по периметру, чтобы предотвратить расхождение плит. Подрядчик работает согласно проектам научно-исследовательских институтов с соблюдением всех норм и технологий. Только после завершения работ по усилению и восстановлению здания будут проводиться отделочные и другие виды работ», - сказал он.

Также на встрече было принято совместное решение жильцов и представителей городской власти проводить встречи каждый четверг в 15:00, чтобы стороны могли обсуждать все возникающие вопросы.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Луганска в 14-этажном жилом доме по ул. Шевченко произошел взрыв газа, вследствие которого погибли 2 человека, 10 — госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Из них четверо — дети.

15 августа в ходе рабочего визита в Луганск в августе этого года премьер-министр Николай Азаров обещал, что ремонтные работы в доме закончатся до наступления отопительного сезона, и люди наконец-то смогут вернуться в свои квартиры.

19 сентября на брифинге первый заместитель Луганского городского головы Манолис Пилавов заявил, что жители 29 квартир (по левому крылу подъезда) смогут вернуться в свой дом к началу отопительного сезона.

27 сентября Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 17 млн. 662 тыс. 377 грн. Распорядителем бюджетных средств определен исполнительный комитет Луганского горсовета.