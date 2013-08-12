Владелец квартиры в Луганске, где произошел взрыв, отрицает свою вину

Собственник квартиры в многоэтажном доме в Луганске, в которой 11 августа произошел взрыв, Анатолий Пархоменко отрицает свою причастность к данному инциденту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Луганска Сергей Кравченко.

«Квартира зарегистрирована на Пархоменко Анатолия Васильевича, но в момент взрыва дома никого не было. Хозяин находился на даче в Новоайдарском районе. По предварительной информации, в квартире велись ремонтные работы», – сообщил мэр Луганска.

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Однако, начальник пресс-службы Управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай отметила, что сейчас ведется следствие, опрашиваются все жильцы дома, в том числе и Анатолий Пархоменко. Официальная информация о причастности или непричастности его к инциденту будет известна только после установления точной причины взрыва.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Луганска в высотном жилом доме по ул. Шевченко произошел взрыв газа, вследствие которого погибли два человека, 10 - госпитализировано с травмами разной степени тяжести, из них по данным ГСЧС - трое детей, по данным ОГА – четверо.

Премьер-министр Украина Николай Азаров поручил Министерству финансов выделить из резервного фонда госбюджета средства на восстановление и реконструкцию дома в Луганске, разрушенного в результате взрыва 11 августа.