В Борисполе задержали известного криминального авторитета

23:53, 21 октября 2013
Общество
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Спецоперацию по задержанию криминального авторитета известного под прозвищем "Анисим" провело Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Милиция задержала уголовного авторитета из Запорожья

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Анисима вместе с охранником задержали в Киеве в аэропорту Борисполь. Бойцы спецподразделения "Сокол" действовали мгновенно, поэтому сопротивляться подозреваемые не смогли.

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Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Прозвищем Анисим называют жителя Запорожья, известного в этом регионе как  бизнесмен Евгений Анисимов.

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