В Борисполе задержали известного криминального авторитета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Анисима вместе с охранником задержали в Киеве в аэропорту Борисполь. Бойцы спецподразделения "Сокол" действовали мгновенно, поэтому сопротивляться подозреваемые не смогли.

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Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Прозвищем Анисим называют жителя Запорожья, известного в этом регионе как бизнесмен Евгений Анисимов.