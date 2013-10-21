В Борисполе задержали известного криминального авторитета
23:53, 21 октября 2013Общество
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Спецоперацию по задержанию криминального авторитета известного под прозвищем "Анисим" провело Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.
Милиция задержала уголовного авторитета из Запорожья
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Анисима вместе с охранником задержали в Киеве в аэропорту Борисполь. Бойцы спецподразделения "Сокол" действовали мгновенно, поэтому сопротивляться подозреваемые не смогли.
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Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Прозвищем Анисим называют жителя Запорожья, известного в этом регионе как бизнесмен Евгений Анисимов.
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