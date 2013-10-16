Очередной популярный файлообменник заблокирован из-за пиратства (видео)

Милиция изъяла серверы популярного файлообменника fs.to. Сообщается, что под арестом оказалось около 50 тысяч часов видео- и аудиоинформации.

"В отношении сайта мы отправляли запросы еще в январе прошлого года. Он хронически не отвечал на наши претензии, не удалял файлы, которые мы просили удалять в наших письмах к администраторам сайта", - сообщил Владимир Илинг, председатель Украинской антипиратской ассоциации, представляющей интересы компаний-правообладателей из Европы и США.

fs.to - не единственный пират на виртуальных просторах страны. В списке Украинской антипиратской ассоциации - десятки компаний, и под прицелом правоохранителей нелегалам придётся уйти в глубокое подполье, сообщает ТРК Украина.

Руководитель департамента информационных интернет-проектов "1+1 медиа" Вадим Осадчий считает пиратство обычным воровством интелектуальной собственности.

"Пираты, по сути, воруют контент. Это самое банальное воровство - есть частная собственность, в том числе интелектуальная", - подчеркнул Осадчий.

Директор по развитию бизнеса "Медиа группы Украина" Ольга Гаврилова заявила, что медиа-групы создают альтернативу пиратству для просмотра видео в интернете.

"Медиа-группы объединились, чтобы дать возможность зрителям смотреть легальный контент. Мы развиваем альтернативу для просмотра видео в интернете", - заявила Гаврилова.

Сообщается, что партнерами инициативы «Чистое небо» стали с полсотни интернет-площадок. 11 миллионов их посетителей - или две трети украинских пользователей - уже фактически перестали пользоваться пиратским контентом.

Видео : ТСН