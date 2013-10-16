Украинская антипиратская ассоциация выдвинула обвинение сайту fs.to

Сайт популярного файлообменника fs.to недоступен для пользователей. По информации издания «Капитал», 15 октября 2013 г., около часа дня сотрудники Министерства внутренних дел изъяли серверы файлообменнника.

Всего, по данным источника, в Украине находилось 48 серверов, на которых хранилось более 50 тыс. часов видео и аудиофайлов.

Серверы были изъяты вследствие жалобы Украинской антипиратской ассоциации, представляющей интересы компаний-правообладателей из Европы и США, добавляет источник.

Глава Украинской антипиратской ассоциации Владимир Илинг рассказал изданию AIN.UA, что основные претензии к файлообменнику FS.to (бывший FS.ua) заключались в том, что на сайте регулярно размещались пиратские копии новых фильмов, в то время как они демонстрировались в кинотеатрах.

По словам Илинга, если с другими интернет-ресурсами можно было договориться об удалении нелицензионного контента, то FS.to наотрез отказывался от сотрудничества. «Мы каждый месяц направляем в милицию список из 30-40 пиратских сайтов и просим принять меры», — говорит Владимир. Конкретные сайты, которые присутствуют в этом списке Илинг не назвал.

Уголовное дело против FS.to было заведено примерно полгода назад по статье 176 ч.2 Уголовного кодекса Украины «Нарушение авторского права и смежных прав». Статья предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до восьмисот не облагаемых налогами минимумов доходов граждан (в денежном эквиваленте — от 3 400 до 13 600 грн) или исправительными роботами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией всех экземпляров, материальных носителей компьютерных программ, баз данных, исполнений, фонограмм, программ вещания, аудио- и видеокассет, дискет, других носителей информации, а также оборудования и материалов, предназначенных для их изготовления и воспроизведения.

Директор юридической компании «Виндекс», представляющей интересы правообладателей, Павел Миколюк рассказал, что юридических претензий к файлообменнику на момент изъятия серверов у них не было. «Но если в ходе экспертизы на серверах FS.to найдут нелицензионный контент, мы будем отстаивать интересы наших клиентов в судебном порядке», — отметил Миколюк.