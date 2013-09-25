На Львовщине Мерседес врезался в телегу, один человек погиб

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября около 19.00 близ села Княжий Мост Мостисского района.

За рулем автомобиля «Мерседес» находился 24-летний львовянин, а подводой управлял 73-летний житель города Судовая Вишня Мостисского района. По предварительным данным, возница выезжал с второстепенной дороги на главную и, поворачивая направо, совершил столкновение с «Мерседесом».

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В итоге ДТП пассажир подводы, 39-летний житель Мостисского района, погиб на месте происшествия. Еще два человека были госпитализированы. Среди пострадавших - 11-летний мальчик, который был пассажиром подводы. Медики диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму и перелом. У 73-летнего возницы - закрытый перелом бедра.

Милиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Продолжается расследование.