В Крыму автомобиль врезался в дерево: три человека погибли

Сегодня, 6 октября, в 2.50 поблизости с. Первомайское Симферопольского района АР Крым, водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением, съехал на обочину, где допустил столкновение с деревом

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и один в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную республиканскую больницу. По теме: На Львовщине Мерседес врезался в телегу, один человек погиб На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в АР Крым.

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