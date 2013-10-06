В Крыму автомобиль врезался в дерево: три человека погибли
10:53, 06 октября 2013Общество
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Сегодня, 6 октября, в 2.50 поблизости с. Первомайское Симферопольского района АР Крым, водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением, съехал на обочину, где допустил столкновение с деревом
В Крыму произошло ДТП с тремя погибшими / Фото : vpoltave.info
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и один в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную республиканскую больницу.
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На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в АР Крым.
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