В Украине стандарты гарантирования вкладов жестче, чем в Европе и России

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Андрей Оленчик, пишет Зеркало недели.

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"Речь идет об оперативном финансовый резерве страховщика депозитов", - уточнил Оленчик.

Также он указал, что согласно закону "О системе гарантирования вкладов физлиц" при необходимости НБУ и правительство могут оказывать ФГВФЛ финансовую поддержку.

Вместе с тем директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Елена Шарова обратила внимание на то, что максимальная сумма депозитов, которая подпадает под гарантию в Украине, превышает соответствующую сумму, в частности, в Российской Федерации.

"Если посмотреть на другие страны, то, конечно, ситуация разная. Казахстан, Турция, например, несколько большую от нашей сумму возмещают", - добавила Шарова.

Напомним, в Украине гарантированная сумма возмещения по депозитам установилена на уровне 200 тысяч гривен (Фонд гарантирования вкладов может пересмотреть ее только в сторону увеличения), что полностью покрывает 99,5% всех вкладов в банках-участников Фонда. Средний размер депозита по системе сейчас составляет около 8270 грн.