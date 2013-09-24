Эксперт рассказал, когда гривневые депозиты вытеснят валютные

Об этом заявил директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Это правильный шаг, который должен был предпринять Национальный банк. С одной стороны, главный его мотиватор – вытеснение долларовых депозитов с рынка Украины, а также сокращение спроса на валюту. Другими словами - дедолларизация экономки. Об этом давно заявляли представители НБУ, экономического блока правительства, так что все логично. С другой стороны, повышение нормы резервирования делает валютные депозиты не такими выгодными для коммерческих банков. То есть платить ту доходность, которая была ранее, где-то на уровне 6%, никто не будет. Следующим шагом будет снижение ставок по валютным вкладам, скажем, до 4%», - заметил он.

По словам Устенко, этот шаг автоматически делает валютные вклады менее привлекательными для населения.

«Теперь, решая вопрос, в какой валюте хранить сбережения - при относительно стабильном курсе и высоких ставках на гривневые депозиты, конечно, будет отдано предпочтение вкладам в национальной валюте», - добавил эксперт.

Финансист отмечает, что в НБУ, кроме борьбы с долларом, этот шаг несет более глобальную задачу – накачку ликвидностью рынка.

«Ведь увеличение ставок резервирования – составляющая этой политики, благодаря которой мы увидим снижение кредитных ставок. Накачка ликвидностью при падении спроса населения на валюту повлияет на проценты по кредитам в сторону снижения», - добавил эксперт.

Напомним, что увеличение норматива предусмотрено постановлением НБУ от 19 сентября 2013 года №371 "О некоторых вопросах регулирования денежно-кредитного рынка".

Документ вступает в силу с 30 сентября.