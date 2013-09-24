Эксперт рассказал, когда гривневые депозиты вытеснят валютные

08:49, 24 сентября 2013
Общество
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Увеличение Национальным банком Украины  норматива обязательного резервирования по долгосрочным средствам и вкладам юридических и физических лиц в иностранной валюте с 5% до 7% способствует падению спроса на валютные депозиты.

Этот шаг автоматически делает валютные вклады менее привлекательными

Об этом заявил директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Это правильный шаг, который должен был предпринять Национальный банк. С одной стороны, главный его мотиватор – вытеснение долларовых депозитов с рынка Украины, а также сокращение спроса на валюту. Другими словами - дедолларизация экономки. Об этом давно заявляли представители НБУ, экономического блока правительства, так что все логично.  С другой стороны, повышение нормы резервирования делает валютные депозиты не такими выгодными для коммерческих банков. То есть платить ту доходность, которая была ранее, где-то на уровне 6%, никто не будет. Следующим шагом будет снижение ставок по валютным вкладам, скажем, до 4%», - заметил он.

По словам Устенко, этот шаг автоматически делает валютные вклады менее привлекательными для населения.

«Теперь, решая вопрос, в какой валюте хранить сбережения - при относительно стабильном курсе и высоких ставках на гривневые депозиты, конечно, будет отдано  предпочтение вкладам в национальной валюте», - добавил эксперт. 

Финансист отмечает, что в НБУ, кроме борьбы с долларом, этот шаг несет более глобальную задачу – накачку ликвидностью рынка. 

«Ведь увеличение ставок резервирования – составляющая этой политики, благодаря которой мы увидим снижение кредитных ставок. Накачка ликвидностью при падении спроса населения на валюту повлияет на проценты по кредитам в сторону снижения», - добавил эксперт.

Напомним, что увеличение норматива предусмотрено постановлением НБУ от 19 сентября 2013 года №371 "О некоторых вопросах регулирования денежно-кредитного рынка".

Документ вступает в силу с 30 сентября.

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