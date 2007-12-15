На шахте ”Краснолиманской” пытаются избежать взрыва

В Донецкой области на шахту "Краснолиманская" доставляются материалы и оборудование для возведения взрывоустойчивой перемычки на аварийном участке.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, технический совет на шахте с участием представителей Научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности и Научно-исследовательского института горного дела принял решение изолировать тупиковую часть аварийной выработки гипсовой взрывоустойчивой перемычкой на безопасном расстоянии с последующей инертизацией атмосферы на аварийном участке.

Горноспасателями проведен разбор затягивающей кровли и боковых частей выработки в местах вероятного самонагревания угля. Проведена обработка пород кровли и боковых поверхностей пожарогасящим веществом "Pyrocool".

На аварийный участок доставлено три вагона бетонита и два вагона гипса для изоляции выработки. В настоящее время ведутся работы по подготовке вруба под перемычку.

В шахте работают два отделения горноспасателей. Ведется контроль шахтной атмосферы.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в 18.14 на госпредприятии "Угольная компания "Шахта Краснолиманская" было обнаружено задымление в конвейерном ходке западной лавы пласта Л3. Из шахты были выведены все горняки рабочей смены. После того, как на аварийном участке был отмечен рост концентрации метана более 5%, и возникла угроза взрыва, опасный участок покинули горноспасатели. Техсовет принял решение изолировать аварийную выработку.