Министр Папиев не помнит ни одной неудачи правительства Януковича

Министр труда и социальной политики Михаил Папиев сидел спиной к старинным часам и каждые пять минут оглядывался на него. Времени на разговор было мало, но министр, второй раз занимающий нынешнюю должность, успел рассказать корреспонденту УНИАН, что правительство делает в сфере социальной политики и над чем он невластен...

ТОЛЬКО УСПЕХИ И НИ ОДНОГО ПРОВАЛА? Первые 100 дней правительства: каковы главные успехи и наибольшие неудачи?

Первое, что я хочу выделить в качестве приоритета – проведение анализа расходов бюджета, сделанных в 2005-2006 годах, и коррекции этих расходов в соответствии с экономическим ростом. Для правительства становятся главными социальные приоритеты. Это защита людей с небольшими доходами. В первую очередь – адресность помощи гражданам, которые не могут обеспечить достойный уровень жизни для себя и своих семей.

Мы смогли отработать эти 100 дней без кризисов. Если вы вспомните предыдущие правительства, которые работали после 2004 года, они именно в первые 100 дней деятельности имели кризисные явления. Сахарный, бензиновый, мясной кризисы. В то же время все проблемы, которые появились перед нами, мы смогли урегулировать. Это касается тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышения цены на газ и электроэнергию, вопросов субсидий и льгот для населения. Основные приоритеты на следующий год: рост зарплаты, формирование социально ответственного бизнеса, бездефицитность бюджета Пенсионного фонда и т. д. Два года мы слушали о дефицитности Пенсионного фонда. На следующий год Минфин вместе с Министерством труда и социальной политики смогли сделать его бездефицитным. И, если расходы Пенсионного фонда в этом году составляют 72 млрд. гривен, то на следующий год предусмотрены средства в сумме 91 млрд. грн.

Мы смогли сделать бездефицитным и Фонд социального страхования по временной потери работоспособности. Это фонд, который проводит выплаты одноразовой помощи при рождении ребенка и выплаты по уходу за ребенком до трех лет. Мы ликвидировали его дефицит в размере миллиард гривен. Также вносим в Кабмин проект закона о едином социальном взносе. Это позволит в будущем снизить нагрузку на фонд заработной платы, упростить отчетность в фонды соцстраха работодателям.

Это все успехи, а неужели не было просчетов?

(Долго думает, глядя в потолок, закуривает.) У нас работает экспертный совет, общаемся с общественными организациями, в том числе со Всеукраинским социальным советом, и все решения мы принимаем в постоянном диалоге с научными работниками и экспертами. Это практически делает невозможными неправильные или кризисные шаги. В целом же скажу, что на протяжении 100 дней деятельности правительства не было провальных решений, потому что они принимались после публичного обсуждения, привлечения общественности.

А как же с ценой на газ, которой та же общественность осталась недовольна?

У меня лично было достаточно много встреч, они проводились в нашем министерстве, поскольку оно ведет вопросы социальной защиты населения. Ни одна семья не будет платить за все жилищно-коммунальные услуги в пределах норм более 20 процентов среднемесячного совокупного дохода. Остальное за них платит госбюджет. Это основной принцип субсидирования населения. Кроме того, необходимо информировать общественность о том, что повышение цен на энергоносителе – это мировая тенденция. И о том, что именно Украина является импортером и нефти, и газа. Потому было бы неправильно рассчитывать на какую-то эксклюзивную, льготную цену. Нам нужно на макроэкономическом уровне вводить механизмы, которые обеспечивали бы отечественную экономику энергосберегающими технологиями, которые бы снизили объемы потребления энергоносителей. Потому что цена на них и в дальнейшем будет расти во всем мире. Важнее всего, что нам нужно поставить перед собой в качестве приоритета, – защитить тех, кто не может в полном объеме платить. Кстати, 130 долларов за тысячу кубометров – самая низкая цена среди стран – соседей Украины.

Потянет ли государственный бюджет, чтобы платить такие субсидии? И о каких цифрах вообще идет речь?

У нас все подсчитано. Если сегодня в среднем получают субсидии около 520 тысяч семей, при увеличении тарифов – а мы ведем ежедневный мониторинг вместе с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, – можно ожидать, что обращений за субсидиями будет около 1,6 млн. семей. И на следующий год предусмотрели в государственном бюджете соответствующие средства в объеме 5,2 млрд. гривен. То есть потребность в этом будет полностью обеспечена, и каждая украинская семья, имеющая право на субсидию, получит ее в полном объеме и в предусмотренные сроки. Кроме того, чтобы не создавать ажиотажа для семей, приняли решение, что получить субсидию можно будет на протяжении двух месяцев. И при этом субсидия будет начислена с даты повышения тарифов. Все возможные механизмы защиты предусмотрены.

РОСТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ – ТОЖЕ УСПЕХ? В итоге, на сколько больше украинская семья будет платить за жилищно-коммунальные услуги?

У нас происходит политизация этого вопроса. Политики, думаю, делают это сознательно. Ответственность за жилищно-коммунальные тарифы приписывают правительству. Так вот правительственные структуры и предприятия с государственной долей собственности отвечают только по незначительной части тарифов: цену на газ для населения, для Теплокоммунэнерго и цены на электроэнергию. Остальные тарифы устанавливают местные органы самоуправления.

В структуре квартплаты около 70% составляет оплата тепла. А тарифы на тепловую энергию, то есть те гигакалории, которые поставляются в дома, устанавливаются местными советами. Кстати, при правительстве создана комиссия, которая вместе с профильными министерствами проверяет обоснованность повышения тарифов на местном уровне, – и на тепловую энергию, и на квартплату, и на воду. Вместе с ней работает и государственная инспекция по ценам, которая также анализирует недавние изменения.

Повышения тарифов связывают с чем? С повышением цены на газ. Значит, давайте расставим акценты. Правительство формировало цену на газ, при этом ниже себестоимости.

Насколько выросла цена на газ? Для Теплокоммунэнерго была на входе 95 долл., сейчас будет 130. Более того: мы сейчас решаем вопрос, чтобы компании Теплокоммунэнерго получали газ по более низкой цене. В структуре стоимости Теплокоммунэнерго газ занимает от 40 до 60%. Если цена газа выросла на 30%, то цена гигакалории должна вырасти не более чем на 20%. Объясните мне, почему выросли цены в 2,5–3 раза?

Это не сфера деятельности правительства, это решали те же территориальные органы... Если мы их избираем, то как раз они бы и должны давать нам – своим избирателям – экономически обоснованные цены.

Но украинцы потребляют лишь газ украинского происхождения, который намного дешевле российского, по крайней мере это мы также слышим с высоких трибун...

Весной этого года правительство принимало решение об установлении предельных цен: на газ - 414 грн., по Теплокоммунэнерго – 686 грн. 20 млрд. кубометров газа собственной добычи не хватает для населения и Теплокоммунэнерго. И сегодняшние цифры говорят о том, что около 13–14 млрд. кубометров газа для обеспечения этих нужд нужно брать из импортируемого газа. Украинского топлива хватает лишь для потребления населением – на газовые плиты и на котлы. Цена на украинский газ для потребителя снижена до 339 грн., то есть это и есть социально-ориентированная цена. Эта норма устанавливается в зависимости от объемов потребления и площади жилья, которое занимает семья. Средняя украинская семья по всем параметрам как раз вписывается в эту цену. Но вопрос субсидирования государством больших домов и вилл должен пересматриваться.

Для помещений до 100 кв. м 1000 кубов газа будет стоить – 339 грн., до 200 кв. м – 414 грн., свыше 200 – еще обсуждается.

Местные власти ставят тарифы, судя по всему, кто как хочет. Какой будет реакция правительства в случаях необоснованного повышения цен?

Реакция будет не только со стороны правительства, но и инспекции цен. И со стороны вас как гражданина. Нужно записаться на прием в горсовет и требовать обоснования конкретных тарифов...

Какова ваша оценка бюджета 2007 года?

Это – социально ориентированный бюджет, в котором мы пытаемся сбалансировать развитие экономики, инновационно-инвестиционную составляющую часть и социальную защиту всех слоев населения, прежде всего – малообеспеченных.

В этом году для выполнения 42 бюджетных программ предусмотрены средства объемом почти в 3 млрд. грн. А на следующий год для 38 программ (количество их уменьшилось в связи с объединением некоторых программ) проектом госбюджета ассигнования увеличены на 15,2%. На 55% вырастут расходы на санаторно-курортное оздоровление инвалидов, в том числе инвалидов-спинальников. На финансовую поддержку всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности УТОС и УТОГ, предусмотрено средств на 38% больше, чем в этом году.

Кроме того, планируется увеличить расходы на выплату пенсий военнослужащим срочной службы, работникам, занятым на подземных работах. Последующее повышение пенсионных выплат будет обеспечиваться в зависимости от роста размера прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность.

В следующем году на 100,7 млн. грн. возрастет финансирование компенсаций за продукты питания и на 205 млн. – компенсаций семьям с детьми. Расходы на социальную защиту и пенсионное обеспечение граждан, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, возрастут на 24,6% до 4,3 млрд. грн. В частности, расходы на компенсации семьям с детьми и бесплатное питание детей, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, достигнут 550 млн. грн., то есть на 59,3% больше, чем в этом году. До конца следующего года планируется завершить выплаты по пересчету компенсаций гражданам за потерянное недвижимое имущество при отселении или самостоятельном переселении из радиоактивно загрязненных территорий. Расходы на компенсации за потерянное имущество и оплату расходов в связи с переездом чернобыльцев на новое место в 2007-м возрастут в 1,7 раза.

На программу "Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения и реабилитации" в проекте бюджета-2007 предусмотрено направить 266 млн. грн., то есть на 34,9% больше нынешнего. Также существенно вырастут расходы на разработку новых образцов протезно-ортопедических изделий, улучшения условий пребывания инвалидов в медицинских стационарах государственных и казенных протезных предприятиях ВО «Укрпротез».

По пенсионным выплатам будем иметь опережающий инфляцию рост, аналогичная тенденция – с зарплатой. Для сравнения: фонд зарплаты 2006 года составляет 160 млрд. грн., на следующий год ожидаем около 191 млрд. Кроме того, нет ни одного социального закона, который бы ликвидировался или ограничивался. Будут расти и адресные социальные выплаты и ассигнования программ для инвалидов, финансирование доплат для участников и инвалидов войны возрастет в 4 раза, чернобыльские выплаты – приблизительно на 50%. Социальные программы будут развиваться и расширяться.

Немного подробнее о льготах. Будут ли отменяться какие-то из них?

Законодательством Украины установлено право на льготы по социальному и профессиональному признаку. Сегодня в Украине 8 млн. 600 тыс. получателей льгот по уплате за жилищно-коммунальные услуги. На следующий год их финансирование предусмотрено в полном объеме. В соответствии с законом, принятым в 2004 году, предусматривается финансирование 25% стоимости коммунальных тарифов детям войны, еще и финансирование доплат к пенсиям детям войны, имеющим инвалидность.

ОЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ? Ваши оппоненты говорят, что бюджет в следующем году антисоциальный, а Президент Ющенко утверждает, что не допустит асоциальных вещей... Вопрос социальности или асоциальности бюджета должен быть не эмоциональным, а подтвержденным конкретными примерами и расходами. Должны быть критерии, по которыми оцениваются одинаково, – и правительство, и коалиция, и оппозиция. Для меня признаком социальности бюджета является отсутствие остановки или уменьшения финансирования социальных статей. А увеличение предусматривается опережающими, по сравнению с инфляцией, темпами. Кроме того, будут действовать нормы законов, предусматривающие размер минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума для неработоспособных, при пересчете пенсии в сторону повышения в связи с ростом средней зарплаты – также. То есть все социальные составляющие части бюджета остаются неизменными.

8,5 тысяч гривен разовой помощи при рождении ребенка, о которых так много говорили, в следующем году получит каждая украинская семья, где родится ребенок, – без каких-либо ограничений. Скандал по этому вопросу был из-за того, что в отрасли здравоохранения и социальной политики... понимаете, согласно социологическим исследованиям, 99% людей считают себя специалистами и специалистами. Так же и политики – сначала они поднимают шум, а затем выясняют, чего касается вопрос. Чтобы ограничить эту эмоциональность (кстати, в первом чтении было снято ограничение в 5 тыс. грн.), мы сделали анализ текущего года, который показал: ни одна украинская семья под это ограничение не попала. На следующий год, если бы эта норма с ограничением осталась, она касалась бы лишь тех семей, которые и в этом году даже не обращались за этой помощью, – это достаточно обеспеченные люди. То есть 99% украинских семей ее не должны были почувствовать.

Или вопрос о максимальном ограничении размера пенсий. По моему мнению, если мы декларируем европейскость, то нужно придерживаться соотношения между минимальной и максимальной пенсией. Предлагается ограничить максимальную пенсию размером 12 минимальных зарплат, это – 4560 грн. Средний размер пенсии сегодня составляет 453 грн. И пенсию свыше 4560 грн. получают около 600 граждан. Так нам заниматься повышением пенсий 99% граждан или волноваться за тех, у кого пенсия еще выше? Когда мне ставят такие вопросы, у меня возникает вопрос: а что тут приоритет?

Нужно вести разъяснительную работу в обществе, держать обратную связь, чтобы принимать социально взвешенные решения.

Оппозиция также упрекает правительство, что, мол, рост инфляции в следующем году будет значительно выше, чем рост минимальной зарплаты...

Есть искажения, политизация сроков. Я подчеркиваю: минимальную зарплату получают неквалифицированные работники. Следовательно, вопрос: какого количества граждан касается ее установление? Другой вопрос: какая средняя зарплата в отраслях экономики? Меня как министра в большей степени тревожит заработная плата квалифицированных работников, которые должны получить существенный ее рост. Если и дальше будут говорить об “уравниловке” относительно повышения минимальной зарплаты, то дойдем до ситуации, что все украинцы, независимо от квалификации и опыта, будут получать минимальную заработную плату. Похоже было, что в 2005 году в вопросах пенсионного обеспечения, когда 85% получали «спрессованную» пенсию, которая не намного отличается от минимальной. Нам нужно заниматься дифференциацией зарплат и пенсий, чтобы была мотивация к труду и люди получали справедливую пенсию. Это для меня больший приоритет, чем разговоры вокруг выдернутого термина.

Напомню: в 2003 году был принят Закон „Об индексации денежных доходов населения”, устанавливающий четкий механизм защиты доходов граждан в зависимости от инфляции. Сегодня говорят и о разных возможных уровнях инфляции в следующем году. Здесь украинцы будут абсолютно защищены: если индекс потребительских цен будет выше 101%, все доходы будут проиндексированы на рост этого индекса. В макроэкономических показателях проекта бюджета в следующем году заложена инфляция на ожидаемый уровень 7,5%. Если он будет выше, заработает упомянутый закон.

Как вы относитесь к тому, что представители политических сил, которые проиграли на последних парламентских выборах, все же попали во власть в ранге высокопоставленных чиновников, как, например, Вы или Юрий Бойко (блок «Не так!»)?

Выполнение функциональных обязанностей специалиста зависит от его профессионализма. В соответствии с Конституцией именно премьер подает свои предложения в ВР об утверждении состава Кабмина. Он подал мою кандидатуру, Рада проголосовала.

Я шел в правительство не как политик, а как экс-министр, проработавший на этом посту свыше двух лет. За время деятельности нашего правительства нам удалось внедрить пенсионную реформу, установить размер минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума, уменьшить втрое задолженность по зарплате, решить немало других вопросов. Что, по-видимому, и повлияло на то, что предложение возглавить министерство поступила именно мне.

Вам до сих пор вспоминают предвыборное повышение пенсий в 2004-м. Тогда якобы была диспропорция между установленной минимальной пенсией и минимальной зарплатой. Признаете ли сегодня эту ошибку?

Все шаги, которые мы делали, были правильными. Когда мы поднимали минимальные пенсии осенью в 2004 году, нас обвиняли в том, что это – предвыборная акция. Но время подтвердило, что мы приняли взвешенное, экономически обоснованное решение. Сегодня все минимальные пенсии при наличии у мужчин 25 лет, у женщин 20 лет страхового стажа находятся на уровне прожиточного минимума.

Что было сделано для преодоления бедности среди пенсионеров – в 2003–2004 годах в сельской местности они получали 60–70 грн. Представьте, что было бы сегодня, если бы мы не вывели минимальную пенсию на уровень прожиточного минимума. Следующий шаг, который необходимо было сделать, – мы его делаем сейчас, потому что правительства в этом и в прошлом году не смогли этого, – преодоление бедности среди работающих. Во всех странах мира есть программы преодоления бедности. Эти приоритеты будем воплощать и мы.

ТОМЕНКО НЕПРАВ? 700 ТЫСЯЧ ПОТЕРЯННЫХ ПАР ОЧКОВ НАШЛИСЬ? В прошлом году экс-вице-премьер Николай Томенко озвучил информацию о том, что 700 тысяч очков, заказанных Вами в бытность министром еще в 2004 году для бесплатной раздачи ветеранам, исчезли. А недавно Вы говорили, что хотите продлить эту акцию...

Ситуация банально простая. Когда меня обвинили в исчезновении 700 тысяч очков, заказанных для ветеранов, я подал в суд на Томенко и выиграл. Это была абсолютно надуманная ситуация - следствие политической расправы. Уже есть данные правоохранительных органов, что на том же складе были найдены все очки – летом этого года. Они никуда не исчезали, все на месте. Как только я стал министром, взял в руки отчетность – часть очков была направлена в регионы по назначению. Единственный минус – то, что 10% потенциальных получателей умерли.

Это вопрос больше касается морали тех политиков, которые его подняли: вместо того, чтобы отправить очки нуждающимся в них ветеранам.

Каков сегодня дефицит Пенсионного фонда и реально ли вывести его (дефицит) на ноль в 2007 году?

У нас есть четкая информация, что денег достаточно, и пенсии люди будут получать своевременно. Сейчас мы прорабатываем бюджет 2007 года для того, чтобы выйти на бездефицитность Пенсионного фонда. До конца 2007 года мы выйдем на бездефицитность фонда.

Почему правительство ограничивает людей в установлении локальных отопительных систем?

Ограничение вводит не правительство, а местные органы власти, отвечающие за безопасность граждан и их имущества. Не все локальные отопительные системы соответствуют техническим нормам и безопасны в использовании. Именно потому и ограничения на их использование естественны.

АЗАРОВ ЗНАЕТ, КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ? Вы говорили о довольно большом росте социальных выплат. Откуда правительство берет на это средства? Если, например, для социально-жилищного фонда средств не хватает...

Задача правительства – не только повышать уровень ВВП, но и трансформировать его в социальные показатели. В этом мы нашли общий язык с экономическим блоком правительства, управляемым первым вице-премьером. Условно говоря, он знает, как заработать деньги, а я знаю, как их распределить в социальной сфере. Тем более, стоит помнить слова Виктора Януковича, который провозгласил политику социальных приоритетов идеологией нынешнего правительства. Именно поэтому все силы бросаются на улучшение социальных показателей и на защиту населения от возможных рисков, связанных с некоторыми непопулярными, но вынужденными шагами.

Какие области являются наибольшими должниками по зарплате?

Кабмин получил в наследство не очень утешительную ситуацию. По данным Государственного комитета статистики на 1 октября задолженность по выплате зарплат составляла 995,4 млн. грн. За 100 дней работы правительства долги сократились на 93,7 млн. грн., или на 8,6 процента. Количество работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, уменьшилось на 122,4 тыс. человек, или на 27,1 процента. Но есть области, которые не только улучшили ситуацию, но и нарастили долги. Кабинет министров неоднократно отмечал, что будет бороться с должниками, не выплачивающими заработную плату работникам, – в первую очередь государственных предприятий и бюджетной сферы.

Государство не может рассчитывать на понимание со стороны своих граждан и не может требовать от них уважения в случае, если им не выплачивают заработанные деньги. Вспомните: невыплата или задержка зарплат, согласно церковным канонам, одним из четырех грехов, которые не прощаются ни при каких обстоятельствах.

Вы предложили выплачивать министрам 12 окладов в случае выхода их на пенсию. Конечно, не верится, что хотя бы один министр у нас доработает до пенсии. Но Вы якобы предложили закрепить за министром этот статус пожизненно. То есть каждый министр будет иметь такую пенсию? Объясните это, пожалуйста.

Подавая такое предложение, я опирался на опыт европейских стран. Пожизненный статус повышает планку профессиональной и моральной ответственности министра за свой участок работы. Принимая решение, человек осознает, что он – не временный руководитель. И через пять, и через десять лет с него могут спросить за то или иное решение. Но, заметьте, пожизненный статус члена правительства не предусматривает никакой льготы или дополнительной выплаты.

Мы предлагаем лишить министров статуса госслужащих. А следовательно, их не будут касаться социальные гарантии, согласно закону о госслужбе. Но права этих людей, в том числе и на пенсионное обеспечение, не могут быть сужены согласно ст. 22 Конституции Украины. Фактически ни одной новой нормы в законопроект о Кабмине мы не добавили. Просто перенесли в него один из пунктов закона о госслужбе. Кстати, если указанный закон устанавливает пенсии на уровне 80–90% зарплаты, то наш законопроект о КМ снижает их до 70–80%.

ТИМОШЕНКО ПОДНЯЛА ЗАРПЛАТУ МИНИСТРАМ, А ТЕПЕРЬ КРИТИКУЕТ ЗА ЭТО ЯНУКОВИЧА? Тимошенко-премьер повысила зарплаты в исполнительной власти со здоровой мотивацией – “чтобы у должностных лиц не было желания брать взятки”...

Когда Юлия Владимировна была во власти и имела возможность повысить денежное содержание себе, министрам и народным депутатам, она это сделала. Но когда госпожа Тимошенко оказалась в оппозиции, ей стало выгоднее эксплуатировать имидж борца с льготами.

Стали ли бы вы работать с оранжевым правительством, например Тимошенко?

Я работал и работаю в правительстве Виктора Януковича. Других предложений мне не поступало.

Вы представляете первое коалиционное правительство. Есть определенный диссонанс в коалиции, которую представляют политические силы с разными идеологиями, – Партия регионов с ее развитием бизнеса, левые – с социальным уклоном. Существует ли противостояние, конфликт идей?

Я работаю во втором в истории Украины коалиционном правительстве. И первое правительство Виктора Януковича, и второе правительство были коалиционными. Что касается идеологического диссонанса: он существует преимущественно в нашем воображении. Антикризисная коалиция, в отличие от заверений скептиков, оказалась выше идеологических различий и хорошо понимает, что главная ее задача - противостояние кризисным явлениям в украинской экономике. Ради этого объединились. Каждая сторона пошла на определенный компромисс. И сегодня Партия регионов заговорила о социальной ответственности бизнеса и о необходимости социальных приоритетов – а это же вполне левые лозунги. А социалисты и коммунисты с пониманием отнеслись к некоторым не слишком популярным шагам, которые лежат скорее в правой плоскости политической деятельности. Благодаря этому компромиссу мы работаем вместе, и вряд ли в ближайшее время стоит говорить о проблемах в антикризисной коалиции. Внешние вызовы сближают и цементируют.

Что Вы считаете для себя программным документом: президентскую программу „Десять шагов навстречу людям” или Универсал? Не чувствуете ли дискомфорта от того, что сотрудничаете с Президентом Виктором Ющенко?

Каждый документ ставит целью улучшение жизни народа, потому он заслуживает уважения. Но хорошо, когда главным программным документом для всех остается Конституция Украины.

НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОЯВЛЯЕТ ТЕРПИМОСТЬ? Могли ли бы Вы сравнить условия, в которых Вы работали в правительстве Януковича образца 2002–2004 годов и теперь?

Нынешнему правительству приходится быть более открытым, проявлять терпимость к людям, имеющим другие идеологические позиции. В 2002–2004 годах Кабинет министров работал в другом статусе и с другими полномочиями, он был полностью зависим от воли Президента и от кулуарных решений, которые принимались всеми другими институтами власти.

Сейчас интереснее работать. Кухня принятия решений осложнилась. Раньше Кабмин формировал в основном Президент (хотя и была видимость коалиционной деятельности), его мнение было определяющим. Теперь разные политические силы представляют свою идеологию, а решения принимаются консенсусом. Прежний Кабмин Януковича работал в условиях старой Конституции и непонятных правил игры. А нынешний – стал первым правительством парламентско-президентской республики.

В УКРАИНЕ СПЕКУЛИРУЮТ НА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИИ? Поддерживаете ли отношения со своей партией – СДПУ(о)? Чем сейчас она занимается? Хватает ли у Вас времени на политику?

Я поддерживаю отношения со многими разными партийными деятелями, однако участия в партийной жизни какой-то конкретной партии не принимаю. Из политики я никуда не шел – и то, что в настоящее время занимаю министерскую должность, подтверждает мои слова. У нас почему-то политику привыкли понимать исключительно как партийную деятельность. Настоящая политика начинается тогда, когда политик получает возможность доказать правоту своих идей и программных принципов на практике и когда осознает свою ответственность перед народом. До тех пор это не политика, а политиканство.

Что же касается идеи, то я – убежденный сторонник социал-демократического выбора, но в реальном, европейском, а не спекулятивном понимании. На социал-демократии пытались спекулировать разные политические партии. Я же предлагаю воплотить ее в жизнь и развить, ведь эта идея может стать нашим проводником в современную социальную и демократическую Европу.

Нынешний премьер как-то говорил, что в 2006 году Янукович уже не тот, что в 2004-м. Что скажете о себе Вы образца этого года?

В 2006 году как министр имею больше опыта: как профессионального, так и политического. Имею более четкое видение шагов, что необходимо предпринять. Понял, что обществу нужно говорить правду и объективно освещать риски, ожидающие нас в будущем. А их достаточно: ухудшение демографической ситуации, необходимость продолжения пенсионной реформы, повышения уровня заработной платы, увеличения удельного веса фонда оплаты труда в себестоимости продукции, социальная защита инвалидов, введения единственного социального взноса, много других вопросов, которые не были реализованы за время моего отсутствия в составе правительства.

Также до сих пор не принят Трудовой кодекс, и социально-трудовые отношения регулируются еще Кодексом законов о труде времен СССР.

Записал Дмитрий Стаховский