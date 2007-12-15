В Житомирской области налоговики изъяли 180 тысяч бутылок фальсифицированной водки стоимостью свыше 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины в Житомирской области, фальсификат изъяли работники отдела борьбы с незаконным обращением подакцизных товаров управления налоговой милиции ГНА.

Во время проверок на одном из складов областного центра были обнаружены бутылки "Пшеничной" с этикетками ЗАО "Кременчугский ликероводочный завод" с фальшивыми акцизными марками.

Ведется следствие и выясняются каналы поступления продукции, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.