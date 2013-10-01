Нафтогаз договорился о продлении кредита Газпромбанка на $2 миллиарда

16:21, 01 октября 2013
Общество
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"Нафтогаз Украины" договорился о пролонгации кредита российского Газпромбанка на 2 миллиарда долларов, сообщил журналистам замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Андрей Бондаренко.

газ / Фото : Газпром

Глава Минэнерго Эдуард Ставицкий ранее сообщал, что в связи с осложнением финансового положения "Нафтогаза" Украина попросила Газпромбанк продлить сроки использования кредитных средств. Газпромбанк выделил кредит "Нафтогазу" в прошлом году под 8,5% годовых, он должен был быть погашен 24 июня текущего года.

"Мы пролонгировали под государственные гарантии", - сказал Бондаренко во вторник. По его словам, договоренность с Газпромбанком "уже юридически закреплена", сообщает РИА Новости.

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Парламент Украины в сентябре принял в первом чтении законопроект о предоставлении госгарантий "Нафтогазу" для выплаты кредитов, в частности, Газпромбанку. "Для российской стороны достаточно, чтобы законопроект был принят в первом чтении", - отметил замминистра.

Ранее Ставицкий сообщал, что Газпромбанк продлил кредитное соглашение до октября, запросив для этого госгарантии Украины по обязательствам "Нафтогаза"на 4,25 миллиарда гривен (500 миллионов долларов).

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