Нафтогаз договорился о продлении кредита Газпромбанка на $2 миллиарда

Глава Минэнерго Эдуард Ставицкий ранее сообщал, что в связи с осложнением финансового положения "Нафтогаза" Украина попросила Газпромбанк продлить сроки использования кредитных средств. Газпромбанк выделил кредит "Нафтогазу" в прошлом году под 8,5% годовых, он должен был быть погашен 24 июня текущего года.

"Мы пролонгировали под государственные гарантии", - сказал Бондаренко во вторник. По его словам, договоренность с Газпромбанком "уже юридически закреплена", сообщает РИА Новости.

Читайте также: Нафтогаз заплатит за аудит почти 2,5 миллиона гривен

Парламент Украины в сентябре принял в первом чтении законопроект о предоставлении госгарантий "Нафтогазу" для выплаты кредитов, в частности, Газпромбанку. "Для российской стороны достаточно, чтобы законопроект был принят в первом чтении", - отметил замминистра.

Ранее Ставицкий сообщал, что Газпромбанк продлил кредитное соглашение до октября, запросив для этого госгарантии Украины по обязательствам "Нафтогаза"на 4,25 миллиарда гривен (500 миллионов долларов).