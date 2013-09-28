В МВД заявляют, что оснований для эксгумации тела Мазурка нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил старший следователь по особо важным делам следственного управления ГУ МВД Украины в городе Киеве Руслан Могильный.

“На данное время у нас нет оснований проводить эксгумацию, учитывая, что его вина (в убийстве охранников в “Караване”) доказана”, - сказал он, заметив, что эксгумация может быть проведена либо в случае возникновения необходимости при расследовании других эпизодов, либо если будет соответствующее обращение родственников, и прокуратура предоставит соответствующее разрешение.

“Если будет целесообразно, будем рассматривать этот вопрос. Но пока оснований у нас нет, чтобы брать у него что-то на исследование”, - отметил следователь.

Могильный также отметил, что на сегодняшний день Мазурок проверяется на причастность к совершению 6 убийств и 2 покушений на убийство, по которым, в частности, открыто 6 уголовных производств. По словам Могильного, не считая преступление, совершенное Мазурком в «Караване», он проверялся на совершение еще 12 убийств, относительно 6 из них подозрения не подтвердились.

Объясняя мотивы, по которым Мазурок совершал убийства, следователь отметил, что Мазурок не был киллером, а был “ревнивым мужем”, то есть, как объяснил Могильный, после ссор с женой он на несколько дней уходил из дома, оставляя мобильный телефон, и в это время совершал преступления.

“Я считаю, у него были отклонения на почве ревности”, - добавил Могильный.

Отвечая на вопрос, как долго может проводиться расследование по эпизодам, которые остались не раскрытыми, Могильный сказал: “Это вопрос экспертного исследования, поскольку очень большой объем предметов, которые нужно проверить и сравнить. Думаю, это займет месяц-два”.

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Также следователь отметил, что в случае доказательства вины Мазурка в совершении еще 6 преступлений, уголовное производство будет закрыто в связи со смертью подозреваемого.

В ответ на вопрос, не появятся ли еще какие-то преступные эпизоды, причастность к которым Мазурка будет проверяться, Могильный сказал: “Если к этому моменту не появились... То уже нет”.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, это уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок, и принимаются меры по его задержанию.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина. По данным милиции, он совершил самоубийство, выстрелив в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Мазурка.

8 ноября милиция сообщила, что согласно проверке, отпечатки пальцев рук идентичны следам пальцев рук, изъятых во время осмотра места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».