Эксперт: свободная торговля с ЕС пойдет на пользу украинской экономике

Такое мнение высказал экономический эксперт Марьян Заблоцкий.

По мнению аналитика, переход украинских производителей на стандарты качества уровня ЕС откроют для экспортеров и рынки других стран.

«Очевидно, что Украина, адаптируясь к европейским стандартам, будет даже увеличивать возможности для своего экспорта в страны СНГ. Кроме этого, продукция, выпускаемая в соответствии со стандартами ЕС, сможет быть более конкурентоспособной на рынках Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. А именно эти рынки будут в последующее десятилетие представлять наибольший интерес для украинских производителей. Это рынки с растущей численностью населения и уровнем доходов», — пояснил Заблоцкий.

Говоря о перспективах расширения торговли между Украиной и ЕС, эксперт отметил, что создание зоны свободной торговли станет мощным стимулом для модернизации производственных мощностей и технологий украинских производителей, что, в конечном счете, приведет к повышению уровня жизни рядовых украинцев.

«Именно это, а не членство, как таковое, является главной целью европейской интеграции. Возможность свободной торговли с ЕС обусловит постепенное повышение качества и эффективности украинского производства, увеличения части продукции с высокой добавленной стоимостью в украинском экспорте. Поэтому потенциально выгода от свободной торговли с ЕС больше, чем от аналогичных договоренностей с Таможенным союзом», — подчеркивает Заблоцкий.

Напомним, ранее президент Украины Виктор Янукович заявил, что присоединение внутреннего рынка Украины к европейскому будет способствовать выходу Европы из кризиса. Свое мнение он пояснил тем, что введение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, по оценкам экспертов, увеличит рынок Евросоюза почти на 7%, производство товаров услуг в Европе более чем на 1%, а экспорт европейских товаров и услуг в мире почти на 1%.