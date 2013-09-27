Эксперт: свободная торговля с ЕС пойдет на пользу украинской экономике

14:02, 27 сентября 2013
Общество
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Повышение качества продукции украинского производства, а также расширение географии экспорта за счет развивающихся стран — главный результат для украинской экономики от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, которое предполагает создание зоны свободной торговли. 

Создание зоны свободной торговли станет мощным стимулом

Такое мнение высказал экономический эксперт Марьян Заблоцкий.

По мнению аналитика, переход украинских производителей на стандарты качества уровня ЕС откроют для экспортеров и рынки других стран.

«Очевидно, что Украина, адаптируясь к европейским стандартам, будет даже увеличивать возможности для своего экспорта в страны СНГ. Кроме этого, продукция, выпускаемая в соответствии со стандартами ЕС, сможет быть более конкурентоспособной на рынках Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.  А именно эти рынки будут в последующее десятилетие представлять наибольший интерес для украинских производителей. Это рынки с растущей численностью населения и уровнем доходов», — пояснил Заблоцкий.

Говоря о перспективах расширения торговли между Украиной и ЕС, эксперт отметил, что создание зоны свободной торговли станет мощным стимулом для модернизации производственных мощностей и технологий украинских производителей, что, в конечном счете, приведет к повышению уровня жизни рядовых украинцев.

«Именно это, а не членство, как таковое, является главной целью европейской интеграции. Возможность свободной торговли с ЕС обусловит постепенное повышение качества и эффективности украинского производства, увеличения части продукции с высокой добавленной стоимостью в украинском экспорте. Поэтому потенциально выгода от свободной торговли с ЕС больше, чем от аналогичных договоренностей с Таможенным союзом», — подчеркивает Заблоцкий.

Напомним, ранее президент Украины Виктор Янукович заявил, что присоединение внутреннего рынка Украины к европейскому будет способствовать выходу Европы из кризиса. Свое мнение он пояснил тем, что введение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, по оценкам экспертов, увеличит рынок Евросоюза почти на 7%, производство товаров услуг в Европе более чем на 1%, а экспорт европейских товаров и услуг в мире почти на 1%.

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