Без четкой программы Соглашение с ЕС может "съесть" 1-2% ВВП Украины - эксперт

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, академик НАНУ Валерий Геец.

«Эйфория от политических процессов должна уйти в небытие. Должна быть четкая программа адаптации и имплементации (Соглашения - УНИАН). Без такой программы, с учетом всех факторов можно потерять до 1-2% ВВП», - сказал Геец.

При этом он подчеркнул, что ситуация в экономике Украины в 2014 году во многом будет обусловлена текущей конъюнктурой и успехами в сфере воплощения существующих внешнеэкономических договоренностей.

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«2014 год будет развиваться за счет ситуации, которая в принципе существует в экономике. Европейская экономика расти будет крайне медленно, а то и вовсе расти не будет. В странах Таможенного союза тоже экономика остановилась. Это будет накладываться на Украину. Экономика Украины падает, инвестиционная активность – низка, мы далеко не восстановили даже уровень 90-го года», - сказал экономист.

При этом он отказался говорить о неких цифровых значениях возможных потерь в 2014 году. «Говорить о цифровых показателях – трудно. Каждая составляющая имплементации Соглашения (об ассоциации - УНИАН) потребует существенных средств. Где источники этих средств? Я всякий раз задаю этот вопрос, но ответа не слышу, и разговоров на эту тему я тоже не слышу», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, рассчитывать на помощь ЕС или Международного валютного фонда в этом смысле Украине не приходится. «Сейчас идут разговоры о МВФ. Но в нынешней ситуации, он нам вряд ли даст деньги, в связи с тем, что есть проблемы в Греции, Италии, Испании. А все зависит от ресурсов и помощи, которые мы получим», - заверил Геец.

Он также не стал возлагать серьезных надежд на перспективы во взаимной торговле. «Торговые позитивы – это 2-3 года, и дальше они исчезают. Если у нас не будет производственной кооперации, закроются предприятия, эффект от торговых преференций исчезнет», - отметил эксперт.

При этом, комментируя перспективу повышения кредитных рейтингов Украины в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Геец сказал: «Само по себе подписание Соглашения вряд ли отразится на росте рейтингов, которые были снижены в силу внутренних проблем, которые мы наблюдаем в Украине. Все будет зависеть от позиции ЕС, от позиции стран Таможенного союза, какие они предпримут меры в отношении Украины, какими будут вызовы для Украины в процессе адаптации законодательства – в частности в 2014 году. Мы должны понимать, что и сколько мы будем тратить на это».

Как сообщал УНИАН, по мнению главы Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, рост экономики Украины в случае успешной имплементации Соглашения об Ассоциации может составить до 6% ВВП, а ежегодная экономия средств экспортеров в следствие упразднения пошлин – до 750 млн евро.

Вместе с тем, эксперты – сторонники присоединения Украины к Таможенному Союзу России, Беларуси и Казахстана предрекают дефолт Украине и необходимость изыскать до 35 млрд долл. помощи для Украины с целью предотвращения негативных явлений в случае Ассоциации с ЕС.