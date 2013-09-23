Обвиняемые в бегстве Мельника милиционеры не признают вины
Броварской горрайонный суд Киевской области на 30 сентября назначил рассмотрение уголовного производства в отношении двух сотрудников Ирпенского райотдела милиции, которые из-за служебной халатности допустили побег бывшего ректора Петра Мельника
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня во время подготовительного судебного заседания огласил следственный судья Николай Шевчук.
Как отмечается в определении, оснований для закрытия уголовного производства нет.
“Суд, заслушав мнения сторон, исследовав материалы уголовного производства, постановил назначить к судебному разбирательству уголовное производство по существу в открытом судебном заседании судьей единолично на 30 сентября на 10.00 в помещении Броварского горрайонного суда”, - отметил Шевчук.
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В служебной халатности обвиняются бывший заместитель начальника по общественной безопасности Ирпенского райотдела ГУ МВД Украины в Киевской области Николай Бедрий и помощник начальника оперативного отдела дежурной части этого же райотдела милиции Василий Удовиченко.
В начале судебного заседания адвокат Бедрия Александр Вергеляс попросил суд перенести подготовительное рассмотрение дела из-за неявки на судебное заседание по уважительным причинам адвоката Удовиченко.
Суд не нашел оснований на данной стадии судебного процесса при таких обстоятельствах переносить судебное заседание.
В комментарии журналистам оба обвиняемых заявили, что не признают своей вины. В частности, Удовиченко порекомендовал журналистам за комментариями обратиться к его адвокату.
“Я ничего не хочу комментировать. Вины не признаю. С моей стороны не было никакой ошибки”, - сказал он.
В свою очередь адвокат Вергеляс по этому поводу заявил: “Мы считаем, что это ошибка”.
В то же время начальник отдела прокуратуры Киевской области Андрей Матвияс, представляющий сторону обвинения на судебном заседании, отметил, что в ходе досудебного следствия было установлено, что именно эти два человека виновны в побеге Мельника.
Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.
1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.
9 августа стало известно, что Мельник бежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.
14 августа он был объявлен в международный розыск.
6 сентября прокуратура завершила досудебное следствие по уголовному производству в отношении двух служебных лиц органов внутренних дел и передала в суд обвинительный акт по обвинению их в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, в результате которой совершил побег задержанный.
Обвиняемым милиционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.