Обвиняемые в бегстве Мельника милиционеры не признают вины

21:42, 23 сентября 2013
Общество
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Броварской горрайонный суд Киевской области на 30 сентября назначил рассмотрение уголовного производства в отношении двух сотрудников Ирпенского райотдела милиции, которые из-за служебной халатности допустили побег бывшего ректора Петра Мельника

Милиционеры считают, они не виноваты, что Мельник сбежал

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня во время подготовительного судебного заседания огласил следственный судья Николай Шевчук.

Как отмечается в определении, оснований для закрытия уголовного производства нет.

“Суд, заслушав мнения сторон, исследовав материалы уголовного производства, постановил назначить к судебному разбирательству уголовное производство по существу в открытом судебном заседании судьей единолично на 30 сентября на 10.00 в помещении Броварского горрайонного суда”, - отметил Шевчук.

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В служебной халатности обвиняются бывший заместитель начальника по общественной безопасности Ирпенского райотдела ГУ МВД Украины в Киевской области Николай Бедрий и помощник начальника оперативного отдела дежурной части этого же райотдела милиции Василий Удовиченко.

В начале судебного заседания адвокат Бедрия Александр Вергеляс попросил суд перенести подготовительное рассмотрение дела из-за неявки на судебное заседание по уважительным причинам адвоката Удовиченко.

Суд не нашел оснований на данной стадии судебного процесса при таких обстоятельствах переносить судебное заседание.

В комментарии журналистам оба обвиняемых заявили, что не признают своей вины. В частности, Удовиченко порекомендовал журналистам за комментариями обратиться к его адвокату.

“Я ничего не хочу комментировать. Вины не признаю. С моей стороны не было никакой ошибки”, - сказал он.

В свою очередь адвокат Вергеляс по этому поводу заявил: “Мы считаем, что это ошибка”.

В то же время начальник отдела прокуратуры Киевской области Андрей Матвияс, представляющий сторону обвинения на судебном заседании, отметил, что в ходе досудебного следствия было установлено, что именно эти два человека виновны в побеге Мельника.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник бежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

6 сентября прокуратура завершила досудебное следствие по уголовному производству в отношении двух служебных лиц органов внутренних дел и передала в суд обвинительный акт по обвинению их в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, в результате которой совершил побег задержанный.

Обвиняемым милиционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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