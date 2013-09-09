В России девушку пытались зарезать в милиции из-за отказа выходить замуж

Преступник ворвался в кабинет инспекции по делам несовершеннолетних во время пересменки полицейских, охранявших вход. 16-летняя девушка находилась в помещении вместе с тремя женщинами: врачом, сотрудницей отдела образования и служащей МВД. Преступник ударил девушку ножом в грудь и скрылся. Потерпевшая госпитализирована и взята под охрану. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По информации следствия, преступник является дядей девушки. В то же время родственники потерпевшей утверждают, что на нее напал неизвестный мужчина.

Девушка попала в полицию в связи с тем, что ее насильно хотели выдать замуж. Она категорически возражала против свадьбы и сбежала из дома. Родственники вернули ее домой, и вскоре девушка подслушала, как отец обсуждает возможность ее убийства. Она выпрыгнула в окно и убежала к соседям, а те вызвали полицию. После того, как девушку доставили в отделение, у здания собралась большая толпа ее родственников.