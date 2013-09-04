Украина подписала налоговую конвенцию с Мальтой

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ подписали премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер Мальты Джозеф Мускат в среду в Киеве.

"Надеюсь, что подписание этого акта будет способствовать интенсификации двусторонних отношений, в частности, в контексте реализации евроинтеграционных устремлений Украины и подписания Соглашения об ассоциации", - сказал Азаров журналистам после церемонии подписания.

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Мальтийский премьер заявил, что его страна поддерживает евроинтеграцию Украины и надеется, что в ноябре будет подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

По его мнению, Украина значительно продвинулась на пути реформ.