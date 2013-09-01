В Одесе задержан мужчина, изрубивший топором своего знакомого

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Одесской области, 31 августа в 20.00 в Малиновский районный отдел поступило сообщение из одной из городских больниц о том, что в медицинское учреждение с тяжелыми телесными повреждениями шеи, предплечья и фаланг пальцев рук доставлен 36-летний житель города Котовск Одесской области.

В больнице пострадавший объяснил, что телесные повреждения ему нанес знакомый в квартире по улице Генерала Петрова, где они делали ремонт. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела милиции.

По теме: Два парня в Макеевке пришли ругаться в магазин с карабином и гранатой

Установлено, что в процессе совместного распития алкогольных напитков и внезапной возникшей ссоры один из мужчин топором нанес травмы другому. В больницу пострадавшего доставили прохожие, увидевшие окровавленного мужчину, лежащим на улице и звавшего на помощь.

По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин 1980 г.р., который дал правдивые показания. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.