В Одесе задержан мужчина, изрубивший топором своего знакомого

18:13, 01 сентября 2013
Общество
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В Одессе задержан мужчина, отрубивший топором руку своему знакомому.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Одесской области, 31 августа в 20.00 в Малиновский районный отдел поступило сообщение из одной из городских больниц о том, что в медицинское учреждение с тяжелыми телесными повреждениями шеи, предплечья и фаланг пальцев рук доставлен 36-летний житель города Котовск Одесской области.

В больнице пострадавший объяснил, что телесные повреждения ему нанес знакомый в квартире по улице Генерала Петрова, где они делали ремонт. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела милиции.

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Установлено, что в процессе совместного распития алкогольных напитков и внезапной возникшей ссоры один из мужчин топором нанес травмы другому. В больницу пострадавшего доставили прохожие, увидевшие окровавленного мужчину, лежащим на улице и звавшего на помощь.

По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин 1980 г.р., который дал правдивые показания. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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