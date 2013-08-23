Россия не сможет производить АН-124 "Руслан" самостоятельно - источник

В России могут производить «Русланы» только на Ульяновском заводе, но там поставили на производство Ил-76, сообщили "Сегодня" источники в ГП «Антонов».

«Это личное мнение господина Рогозина. Единственный завод в России, который может производить «Русланы» — Ульяновский, но там поставили на производство самолеты Ил-76, и его мощности заняты. А Азаров подписал директивы на украино-российские переговоры, они начнутся уже на следующей неделе», - сказал источник.

Напомним, Кабмин заверяет, что Украина и Россия уже осенью подпишут соглашение о создании совместного предприятия по производству Ан-124 «Руслан». Так, правительство уже утвердило делегацию для участия в переговорах по подготовке проекта соглашения между правительствами наших стран. Главой делегации назначен министр промполитики Михаил Короленко, сообщает пресс-служба Кабмина. Будут в ней также представители госагентства по управлению государственными корпоративными правами, МИДа, Минюста, ПАО «Мотор Сич» и ГП «Антонов».

Однако ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова отказаться от услуг Украины в этом проекте.