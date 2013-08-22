В Донецк прибыл именитый боксер Леннокс Льюис

Как передает корреспондент УНИАН, Льюиса, который прибыл в качестве почетного гостя 14-го турнира серии Pro Boxing Show, в Донецком аэропорту имени Прокофьева встречали руководство промоутерской компании Union Boxing Promotion в лице президента Юрия Рубана и вице-президента Дмитрия Елисеева, а также представители СМИ.

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В аэропорту, отвечая на вопросы журналистов, Льюис отметил, что очень рад быть в Донецке и благодарен президенту Union Boxing Promotion Рубану за приглашение посетить город.

«Я впервые в Донецке. Мне очень приятно быть частью будущего турнира и увидеть бои боксеров UBP, и будущего чемпиона», - сказал британский боксер.

По словам экс-чемпиона, сейчас он как никогда много времени проводит со своей семьей и близкими ему людьми. К тому же Льюис занимается благотворительностью и вкладывает средства в развитие подрастающего поколения.

Говоря о своем будущем, Льюис сказал, что теперь на ринг он выйдет только в качестве рефери.

Как сообщал УНИАН, 24 августа на стадионе «Донбасс Арена» состоится 14-й по счету турнир из серии Pro Boxing Show.