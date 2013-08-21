Украинские птицеводы надеются до конца недели договориться с Казахстаном

Временное ограничение ввоза мяса птицы украинского производителя «Мироновская птицефабрика» в Казахстан может быть снято уже до конца недели, сообщил УНИАН глава совета директоров ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александр Бакуменко.

«Это временное ограничение на ввоз продукции на территорию Казахстана… Всего-навсего на несколько дней. Думаю, до конца недели вопрос решится. Не нужно делать из этого политику. Это обычные процедурные вопросы, которые иногда могут возникать», - сказал Бакуменко.

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Как сообщал УНИАН, с 1 августа 2013 года Казахстан временно запретил ввоз мяса птицы украинского предприятия «Мироновская птицефабрика» из-за выявления ряда нарушений.

При этом Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что во вторник, 20 августа, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины приостановила экспорт продукции ЧАО «Мироновская птицефабрика» в Казахстан и проводит расследование для выяснения обстоятельств.