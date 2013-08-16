Фотовыставка, посвященная Киево-Печерской лавре, открылась в Румынии

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, открытие выставки сопровождалось демонстрацией украинских научно-популярных фильмов «Агапит. Стрела зависти - поединок» и «Князь-инок Мыкола Святоша», а также экспонированием коллекции новых изданий церковных книг и произведений украинского народного искусства.

Выставка «Киево-Печерская лавра - святыня Украины», подготовленная Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником, в Культурно-информационном центре при Посольстве Украины в Румынии продлится до сентября 2013 года, после чего она будет экспонироваться по очереди в 12-ти регионах компактного проживания украинцев в Румынии.

По словам советника Посольства Теофила Рендюка, фотовыставка, посвященная Киево-Печерской лавре, привлекает внимание посетителей к особой роли этого святого места в сохранении и укреплении православия не только в Украине, но и в других странах Восточного обряда.

Фотовыставка «Киево-Печерская Лавра - святыня Украины» успешно состоялась во Французской Республике (Париж, Страсбург) и в Израиле (Тель-Авив). До конца года презентация фотовыставки планируется в Греции, Грузии и Черногории.