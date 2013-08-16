Миндоходов напоминает, что полномочия Пенсионного фонда заканчиваются

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

В министерстве обратили внимание, что администрирование единого взноса указом Президента №726 возложено на Министерство доходов и сборов Украины. Однако, исходя из переходных положений Закона Украины «О внесении ряда изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы», принятого 4 июля текущего года, принято решение о продлении полномочий Пенсионного фонда по администрированию единого взноса до 31 августа 2013 года.

В то же время в июле Министерство доходов и сборов совместно с Министерством финансов выразили намерение согласовать порядок движения средств единого социального взноса на общеобязательное государственное страхование. Министерства выработали совместный приказ, который в данный момент проходит широкое общественное обсуждение. Кроме того, выработаны проекты приказов о порядке формирования и подачи отчетов по суммам единого взноса и об инструкции по начислению и уплате единого взноса. Документы обнародованы на сайте Миндоходов. «Замечания и предложения по содержанию регуляторных актов принимают в письменной и электронной форме в течение месяца», - сообщила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко неоднократно заявлял, что министерство готово к администрированию единого социального взноса. В свою очередь министр социальной политики Наталья Королевская заявляла, что передача функций по администрированию социального взноса позволит Пенсионному фонду активнее заниматься проблемами пенсионеров.

В марте первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов также заявлял, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%. При этом компенсатором вероятных потерь может стать введение всеобщего декларирования, легализация заработных плат и борьба с повсеместным начислением минимальных заработных плат.