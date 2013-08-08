На Енакиевском метзаводе четыре человека отравились углекислым газом

Как сообщает сайт завода, сегодня, 8 августа, ориентировочно в 14.00 в конвертерном цехе произошел случай производственного травматизма с двумя слесарями-ремонтниками ЕМЗ. “В ходе выполнения ремонтных работ при вскрытии гидравлического затвора установки предварительного охлаждения рабочие получили отравление углекислым газом. Пострадавшие госпитализированы на карете «скорой помощи» в городскую больницу Енакиева. Также в больницу направлены двое работников из подрядной организации, которые первыми пришли на помощь пострадавшим- говорится в сообщении.

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Также сообщается, что на предприятии создана комиссия по расследованию данного случая травматизма, в которую вошли инспектор Госгорпромнадзора Донецкой области, технический инспектор по труду профсоюзной организации металлургов и горняков Украины в Донецкой области, представители Фонда социального страхования, службы охраны труда ЕМЗ и профкома завода. К расследованию привлечены органы городской прокуратуры и милиции Енакиева. Санитарной службой завода организованы профилактические мероприятия.