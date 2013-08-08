После аварии в Горловке не было необходимости в тревожных сиренах - горсовет

Об этом сообщает пресс-служба Горловского горсовета со ссылкой на начальника городского управления гражданской защиты населения Александра Павелко.

По его словам, данная авария, которая привела к гибели 6 человек, находившихся в очаге выброса, носила производственный, локальный характер.

Павелко напомнил, что 6 августа в 14.00 на заводе №1 по производству аммиака произошла разгерметизация трубопровода жидкого аммиака, в 14.30 ситуация уже была локализована.

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По его словам, авария не носила чрезвычайного характера и не представляла угрозы для жизни и здоровья жителей города, и согласно Кодексу гражданской защиты населения, включать сирены оповещения не было необходимости.

В сообщении отмечено, что для организации оповещения населения в управлении гражданской защиты Горловского городского совета находится аппаратура (П-164 и П-160), которая используется для подачи сигналов и включения системы оповещения в случае возникновения ЧС.

В целом, по данным управления, в Горловке установлено 65 электросирен, которые в случае возникновение ЧС дают тревожный сигнал, предупреждающий жителей о необходимости включить радио и ждать информацию о дальнейших действиях.

Работа системы оповещения населения города систематически проверяется, заверили в горсовете.

В то же время, ранее пресс-служба Горловского горсовета сообщала, что мэр Горловки Евгений Клеп обсудил с собственником предприятия Дмитрием Фирташем возможность создания единой системы оповещения в городе.

«Мы обсудили (с Фирташем) вопросы о заключении социального контракта между предприятием и городом, создание единой системы оповещения. Сегодня мы готовим предложения для включения в контракт, чтобы приступить к их практической реализации», - сказал мэр. При этом он добавил, что также в ходе беседы с собственником «Стирола» обсуждалось « приобретение передвижной лаборатории и установку стационарных приборов, которые позволят фиксировать в он-лайн режиме загрязнения почвы, осадков и воздуха».

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака. Пять работников цеха погибли, 24 были госпитализированы с ожогами и отравлением, еще один работник находится на амбулаторном лечении. На месте работает специально созданная комиссия.

Сегодня, 8 августа, в реанимации умер один из пострадавших на «Стироле». Таким образом, количество жертв аварии увеличилось до 6 человек.

Ранее жители Горловки заявляли, что в городе 6 августа чувствовался запах аммиака и жители покидали улицы и закрывали окна.