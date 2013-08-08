СМИ: В Лондоне задержали главаря сицилийской мафии, разыскиваемого 20 лет

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление британских полицейских агентству Франс Пресс.

По данным полиции, в Италии Ранкадоре приговорен к семи годам заключения за связи с влиятельной преступной организацией "Коза ностра". Он находится в розыске с 1994 года.

Как отмечается в заявлении, 64-летний мафиози был арестован вечером в среду, 7 августа, по запросу Европола.

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В настоящее время он находится под стражей и сегодня предстанет перед британским судом, где будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции на родину.