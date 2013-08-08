СМИ: В Лондоне задержали главаря сицилийской мафии, разыскиваемого 20 лет
15:59, 08 августа 2013Общество
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Полиция задержала в Лондоне одного из главарей сицилийской мафии Доменико Ранкадоре, которого итальянские правоохранители не могли поймать на протяжении почти 20 лет.
Итальянская полиция искала 20 лет
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление британских полицейских агентству Франс Пресс.
По данным полиции, в Италии Ранкадоре приговорен к семи годам заключения за связи с влиятельной преступной организацией "Коза ностра". Он находится в розыске с 1994 года.
Как отмечается в заявлении, 64-летний мафиози был арестован вечером в среду, 7 августа, по запросу Европола.
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В настоящее время он находится под стражей и сегодня предстанет перед британским судом, где будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции на родину.
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