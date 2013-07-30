В Румынии разбился вертолет: среди погибших - три немецких бизнесмена

Среди погибших - руководитель румынской Федерации по футзалу, три бизнесмена из Германии и пилот. Об этом сообщает «5 канал».

По данным телеканала, в результате аварии два человека пострадали, среди них одна женщина. Ее доставили в больницу города Тиргу-Муреш.

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Все пассажиры направлялись на лесообратывающую фабрику. Авария произошла ночью на северо-западе страны, неподалеку от поселка Теурень уезда Муреш. Через несколько минут после взлета вертолет по неизвестным причинам упал в озеро. Сейчас на месте трагедии работает следственная группа.