Министерство: Санкции за нарушения метрологических норм меняться не будут

Об этом заявил заместитель начальника управления по вопросам метрологии Минэкономразвития Александр Гиленко, рассказывая о новациях в сфере метрологии, сообщает пресс-служба министерства.

Так, в случае выявления нарушений, метрологические инспекторы имеют право запретить использование средств измерительной техники до тех пор, пока они не будут приведены в соответствие с метрологическими нормами, аннулировать результаты поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники (согласно ст. 4 проекта закона, к сфере, где действует государственный метрологический надзор, относятся, прежде всего, защита жизни и здоровья граждан, контроль качества и безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств; наблюдение за состоянием окружающей природной среды), также может быть запрещена реализация партии фасованного товара, из которого брались образцы упакованной продукции и взыскан штраф согласно действующему законодательству.

"Штрафные санкции к предприятиям-нарушителям метрологических норм не меняются, и могут взыскиваться, согласно Административному кодексу, на сумму от 3 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказал Александр Гиленко.

Он также отметил, что весь комплекс мер, предусмотренных новой редакцией, направлен на то, чтобы исключить погрешности при проведении измерений, ведь основные функции метрологической инспекции - надзор за использованием измерительной техники в различных сферах народного хозяйства: инспекторами будут проверяться все, кто занимается метрологической деятельностью, на правильность применения и точность измерений.

"Это и топливно-раздаточные колонки на АЗС, и счетчики в квартирах, и весы в торговых сетях и многое другое. Человек может доверять весам в супермаркетах. Он может быть уверен, что получил тот продукт и тот вес, за который заплатил деньги", - сказал Александр Гиленко.

Он также напомнил, что количество проверок не увеличится: согласно действующих в Украине нормативных документов, составляются годовые планы проверок, которые распространяются на предприятия и организации любой формы собственности.

Напомним, закон "О метрологии и метрологической деятельности" (в случае его принятия Верховной Радой и подписания Президентом) заработает с 1 января 2015 г.