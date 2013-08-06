В Харькове задержали наркоторговцев с кокаином стоимостью 1 миллион
В Харькове правоохранители изъяли 500 граммов кокаина стоимостью почти 1 млн грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его словам, 2 августа в рамках уголовного производства сотрудники СБУ и прокуратуры с привлечением спецподразделения «Альфа» задержали трех наркодельцов во время сбыта 120 граммов кокаина.
Во время обыска жилья наркоторговцев было изъято еще 380 граммов кокаина, приборы для фасовки и измерения наркотика, фасовочный материал, три единицы боевого огнестрельного оружия и средства, полученные от противоправных сделок.
Абдула заметил, что с начала июня оперативники задокументировали ряд эпизодов поставок и сбыта наркотика членами данной преступной группировки.
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Как выяснили правоохранители, 42-летний житель Харькова и двое 42-летних выходцев из Западной Украины наладить устойчивый канал поставок наркотика из Западной Украины и разветвленную сеть сбыта на территории Харькова.
Продолжается расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Наркоторговцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СБУ устанавливает канал контрабандного поступления кокаина в Украину и лиц, которые могут быть причастны к его транспортировке и хранению.