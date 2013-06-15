Число довольных медобслуживанием украинцев сократилось в 2,5 раза

Подавляющее большинство жителей страны (87%) в целом не удовлетворены качеством медицинского обслуживания в Украине.

Об этом свидетельствую данные соцпроса агентства IFAK, сообщает ZN.ua.

Почти треть украинцев (32%) выразили полную неудовлетворенность качеством государственного медицинского обслуживания и более половины жителей страны (55%) утверждают, что скорее не удовлетворены качеством оказания услуг здравоохранения.

Только 13% украинцев, в целом довольны уровнем государственного медицинского обслуживания - 12% украинцев скорее удовлетворены и только 1% украинцев выразили полную удовлетворенность уровнем государственного медицинского обслуживания.

Доля тех, кто в настоящее время в целом удовлетворен уровнем медицинского обслуживания, в сравнении с результатами исследования, реализованного в апреле 2011 года ("Отношение украинцев к реформе системы здравоохранения"), значительно сократилась - в 2011 году выразили удовлетворенность качеством государственного медицинского обслуживания 34% украинцев (32% скорее удовлетворены и 2% полностью удовлетворены). В целом не удовлетворены уровнем государственного медобслуживания в 2011 году были 66% жителей Украины, из них: 15% полностью не удовлетворены и 51% скорее не удовлетворены.

Почти половина населения страны (47%) считают, что уровень профессиональной подготовки и квалификация врачей в Украине в целом ниже, чем у врачей в ведущих мировых странах. Только 7% украинцев полагают, что уровень профессиональной подготовки и квалификация украинских медиков в целом выше, чем у врачей в ведущих мировых странах, 28% - убеждены, что уровень профессиональной подготовки и квалификации украинских врачей ничем не отличаются от профессионализма зарубежных специалистов.

Подавляющее большинство украинцев (75%) считают, что в целом в Украине используется оборудование более низкого уровня и качества, чем в большинстве ведущих мировых стран, и только 8% украинцев придерживаются противоположного мнения. Доля тех, кто затруднился дать оценку качеству медицинского оборудования в Украине, в сравнении с ведущими мировыми странами, составляет 17% украинцев. Жители Юго-восточного региона страны в большей мере поддерживают утверждение о низком уровне и качестве украинского оборудования, в сравнении с другими ведущими странами, чем жители Запада и Центра Украины – 80% и 68% соответственно.

Украинский офис исследовательского агентства IFAK Institut провел исследование с 26 апреля по 22 мая 2013 года. Всего было опрошено 1000 респондентов. Исследование реализовывалось среди жителей городов с численностью 50 тысяч и более в возрасте от 18 до 60 лет во всех областях Украины. Выборочная совокупность на уровне 1000 респондентов обеспечивает предельную погрешность ±3,2% при уровне доверительной вероятности Р=0,954.