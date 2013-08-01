Прокуратура расследует продажу заключенных "в наймы"
Прокуратура Одесской области расследует факты незаконного использования труда осужденных начальником Ширяевского исправительного центра.
Об этом УНИАН сообщил заместитель прокурора Одесской области Александр Кравцов.
По его словам, установлено, что еще в апреле 2013 года прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении начальника центра, назначенного на названную должность в октябре 2010 года. Это произошло при использовании поддельных документов об образовании: аттестата ПТУ №14 г.Одессы и диплома по специальности «правоведение» Киевского университета им. Т.Г.Шевченко.
«Однако суд не счел нужным отстранять его от занимаемой должности. Позднее было установлено, что руководитель с февраля по июнь 2013 без сопровождения и контроля отправил 9 осужденных постоянно проживать за пределами колонии в охотничьих угодьях частного предприятия в другом районе области, где частная фирма использовала их якобы в качестве разнорабочих», - сказал Кравцов.
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Он также уточнил, что одному из осужденных, отбывавшему наказание за совершение умышленного убийства при разбойном нападении группой лиц (срок наказания истекает в 2016 году) был предоставлен служебный автомобиль КамАЗ. Мужчина неофициально работал на строительстве жилья в Овидиопольском районе Одесской области - жил там месяцами без режима и сопровождения.
Когда факт использования труда осужденных был установлен, подозреваемый пытался скрыться от следствия в различных медицинских учреждениях. Позднее он был задержан и уведомлен о подозрении по ч.3 ст.364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением.
10 июля начальник отстранен от занимаемой должности, суд избрал меру пресечения, ограничившись залогом – 28 тыс грн. Следствие продолжается.