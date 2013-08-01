Прокуратура расследует продажу заключенных "в наймы"

Об этом УНИАН сообщил заместитель прокурора Одесской области Александр Кравцов.

По его словам, установлено, что еще в апреле 2013 года прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении начальника центра, назначенного на названную должность в октябре 2010 года. Это произошло при использовании поддельных документов об образовании: аттестата ПТУ №14 г.Одессы и диплома по специальности «правоведение» Киевского университета им. Т.Г.Шевченко.

«Однако суд не счел нужным отстранять его от занимаемой должности. Позднее было установлено, что руководитель с февраля по июнь 2013 без сопровождения и контроля отправил 9 осужденных постоянно проживать за пределами колонии в охотничьих угодьях частного предприятия в другом районе области, где частная фирма использовала их якобы в качестве разнорабочих», - сказал Кравцов.

По теме: Тюремщики говорят, что заключенные строили дом не начальнику колонии

Он также уточнил, что одному из осужденных, отбывавшему наказание за совершение умышленного убийства при разбойном нападении группой лиц (срок наказания истекает в 2016 году) был предоставлен служебный автомобиль КамАЗ. Мужчина неофициально работал на строительстве жилья в Овидиопольском районе Одесской области - жил там месяцами без режима и сопровождения.

Когда факт использования труда осужденных был установлен, подозреваемый пытался скрыться от следствия в различных медицинских учреждениях. Позднее он был задержан и уведомлен о подозрении по ч.3 ст.364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

10 июля начальник отстранен от занимаемой должности, суд избрал меру пресечения, ограничившись залогом – 28 тыс грн. Следствие продолжается.