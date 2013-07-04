Жену главы Врадиевской госадминистрации проверят на фальсификацию экспертизы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня прокурор Николаевской области Андрей Курысь на пресс-конференции, посвященной зверскому изнасилованию работниками милиции во Врадиевке 29-летней Ирины Крашковой.

«Была информация, которую я поручил проверить следственным путем - по поводу жены главы Врадиевской райадминистрации, - пояснил Курысь. – Мы допросили по этому поводу работников больницы. Могу сказать, что экспериментальные образцы брали представители судебно-медицинской экспертизы. Но эти факты будут проверяться».

Как сообщал УНИАН, 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области 27 июня нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию.

В ходе следственных действий следователи прокуратуры получили информацию, что главный врач Врадиевской центральной районной больницы Оксана Ростова, жена главы Врадиевской райгосадминистрации Виталия Ростова, якобы фальсифицировала первоначальный акт обследования пострадавшей Крашковой.

Она как будто бы пыталась оказывать давление на персонал больницы, чтобы в акте обследования было записано, что пострадавшая вела беспорядочную половую жизнь, а ее повреждения были обозначены как «легкие телесные». Кроме того, о попытке изнасилования врачи попытались умолчать.

По подозрению в совершении преступления задержаны два сотрудника Врадиевского РОВД и егерь егерьско-охотничьего хозйства.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан также руководитель Врадиевского РОВД, который помогал одному из преступников создавать алиби.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).