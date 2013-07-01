Китай инвестирует в украинский АПК до $10 миллиардов, - эксперт

«Инвестиционное сотрудничество Украины с Китаем в аграрном секторе уже стартовало. Если оно будет успешно развиваться, то можно ожидать увеличения объема инвестиций. Так,в течение 5-10 следующих лет мы можем выйти на уровень китайский инвестиций с1,5-2,5 млрд долл. до 10», - отметил Охрименко.

По его словам, сейчас Китай заинтересован в инвестировании в Украину, ведь рассматривает ее как потенциального поставщика фуражного и продовольственного зерна, а также продовольствия. «Как только Китай начнет есть белый хлеб, мы будем при деньгах. Потому что спрос на продовольственную и фуражную пшеницу в Китае чрезвычайно велик и будет только расти. И мы его можем обеспечить», - подчеркнул эксперт.

Напомним, по словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, рынок Китая является чрезвычайно перспективным для поставок отечественной сельхозпродукции. С другой стороны, средства китайских инвесторов помогут нарастить производство аграрной продукции в Украине.