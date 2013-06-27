Километр дороги в Украине стоит в 2,5 раза меньше, чем в Европе - министерство

17:21, 27 июня 2013
Общество
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Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги 1-й категории в Украине составляет 5,6 млн долл., что в 2,5 раза меньше, чем в Европе

Украинские дороги дешевле европейских

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«В странах Евросоюза, в России и США строительство дорог значительно дороже - в нашем государстве стоимость 1 км автодороги I категории в 1,26 раза меньше, чем в России, вдвое меньше, чем в США, и в среднем в 2,5 раза меньше, чем в Европе. Например, в России строительство такой дороги стоит 6,3 млн долл. за километр, США - 10 млн долл., Канаде - 11 млн долл., Словакии - 12,8 млн долл., Франции - 13,4 млн долл., Германии - 14,5 млн долл. А в Украине в среднем ориентировочная стоимость 1 км дороги I категории составляет более 5 млн долл. (40-50 млн грн)», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Согласно сообщению, по данным Государственного дорожного научно-исследовательского института имени М.П. Шульгина, по состоянию на 2013 год, в Украине строительство или реконструкция 1 км дороги I категории стоит 5,6 млн долл., II категории - 2,94 млн долл., III категории - 2,64 млн долл., IV категории - 1,46 млн долл., V категории - 0,3 млн долл. При этом капитальный ремонт украинских дорог обходится: I категории - 3,4 млн долл. за 1 км, II - 1,78 млн долл., III - 1,6 млн долл., IV - 0,76 млн долл., V - 0,18 млн долл.

В частности, например, стоимость работ по строительству обхода г. Луганск протяженностью 27,4 км II категории составила 502,0 млн грн - то есть в среднем это 18,3 млн грн за 1 км.

А строительство 12, 3 км третьей очереди обхода г. Донецк 1-й категории стоит 485,9 млн грн (39,5 млн грн за 1 км).

В 2011 году стоимость I очереди обхода Днепропетровска протяженностью 17,36 км по параметрам I категории составила 763 млн грн (43,9 млн грн за 1 км).

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На сегодняшний день в Одесской области выполняются работы по строительству обхода г. Рени II категории протяженностью 6,4 км, где 1 км обходится в 24,3 млн грн (общая стоимость - 155,4 млн грн). А на Закарпатье строится обход с. Ракошино на дороге Киев-Чоп - тоже I категории - протяженностью 5 км общей стоимостью 216,4 млн грн, то есть 43,3 млн грн за 1 км.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Александр Вилкул заявлял, что улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

В марте премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал изменение государственного управления автодорожной отраслью посредством, прежде всего, разделения функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог.

Выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины 21 марта Азаров сказал, что для ремонта около 170 тыс. км дорог Украине потребуется 500 млрд грн.

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